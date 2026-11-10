WWE: Team USA vs Team México en Survivor Series 2026; ellos son los luchadores confirmados

De cara a uno de los eventos magnos más tradicionales del año, la empresa confirmó oficialmente un combate de eliminación clásico de cinco contra cinco que enfrentará a las máximas figuras de Norteamérica contra el talento azteca. La rivalidad promete elevar la temperatura en el cuadrilátero.

Las recientes ediciones de Monday Night Raw sirvieron como el escenario ideal para que los capitanes comiencen a revelar los nombres de las superestrellas que defenderán el honor de sus respectivas banderas en el imponente escenario de Houston, Texas.

Las primeras cartas fuertes del Team USA al mando de Cody Rhodes

El bando estadounidense estará comandado por el campeón indiscutido de la compañía, Cody Rhodes, quien asumió la responsabilidad de estructurar una plantilla sumamente competitiva. En las últimas horas, “The American Nightmare” sumó a sus filas a una de las piezas más mediáticas y peligrosas del vestidor: CM Punk, quien aceptó el reto para enderezar su camino competitivo.

A ellos se unió el joven talento Je’Von Evans, completando de momento los primeros escaños de una escuadra norteamericana que busca imponer condiciones mediante jerarquía y velocidad táctica sobre el ring.

La respuesta de Rey Mysterio y la potencia del Team México

Del otro lado de la trinchera, la representación mexicana quedará bajo la tutela de un auténtico emblema histórico de la lucha libre: Rey Mysterio. El enmascarado legendario comenzó su labor de reclutamiento asegurando la presencia de Penta, uno de los elementos más explosivos del roster actual y poseedor de gran arrastre popular.

Con tres plazas vacantes por definir en cada bando —y con anécdotas sorpresivas como el rechazo rotundo a Dominik Mysterio por parte de ambos capitanes—, el evento de Survivor Series se perfila como un hito imperdible para los fanáticos del deporte de contacto.