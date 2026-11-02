WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 2 de octubre | Horario y cartelera

Este lunes 2 de noviembre México está disfrutando de un Día de Muertos más; sin embargo, a nivel internacional es Estados Unidos quien lleva mano con la cantidad de eventos deportivos que ha preparado, y uno de ellos es el característico Monday Night RAW de la WWE.

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Será durante este día cuando la WWE presente una edición más de RAW que, dicho sea de paso, podría ser muy interesante y una de las más vistas del año gracias a la cantidad de leyendas que se presentarán en este recinto, motivo por el cual es fundamental conocer todos los detalles al respecto.

CENA IS BACK 🫡 @JohnCena John Cena returns to #WWERaw NEXT WEEK in Brooklyn SPECIAL START TIME 6 ET/3 PT only on @netflix! 🎟️: https://t.co/4dfLY9XpJf https://t.co/yZcreuIDnO — WWE (@WWE) October 27, 2026

¿Cuál es la cartelera para el RAW de esta noche en la WWE?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, la WWE ha oficializado un solo combate que tendrá como protagonistas a Solo Sikoa y a Royce Keys, los cuales se verán las caras en un mano a mano de poder a unas semanas para la participación que tendrán en Survivor Series.

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En adición a ello, la WWE también confirmó la participación del Jefe Tribal, Roman Reigns, con uno de los segmentos más esperados de la noche en donde seguramente hablará de Sami Zayn, a quien enfrentará este fin de semana en Crown Jewel de Arabia Saudita.

Watch every duo to hold the WWE Women's Tag Team Championship, from The Boss 'N' Hug Connection to Becky Lynch & Lita to B-Fab & Michin. 🏆 Watch here: https://t.co/xlz5wJE4hb https://t.co/abxWJ6tCXl — WWE (@WWE) October 29, 2026

Sin embargo, sin duda el aperitivo principal de esta nueva edición de RAW tiene que ver directamente con la aparición de John Cena, quien hará su regreso triunfal por primera vez desde la última edición de Wrestlemania y que espera dar mucho de qué hablar con su actuación.

¿Cuándo y a qué hora será el Monday Night RAW de la WWE?

El Monday Night RAW de esta noche será distinto no solo porque será el penúltimo programa semanal de la WWE antes de Crown Jewel, sino porque comenzará una hora antes; es decir, en punto de las 5 de la tarde en el centro del país, por lo que podrás seguirlo a través de Netflix.