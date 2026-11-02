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WWE RAW: La HORA para ver EN VIVO el evento de HOY lunes 2 de octubre | Horario y cartelera

La WWE se dice lista para presentar una edición más dentro del Monday Night RAW, por lo que es preciso conocer todos los detalles al respecto de este hecho.

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|Instagram: Penta

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Este lunes 2 de noviembre México está disfrutando de un Día de Muertos más; sin embargo, a nivel internacional es Estados Unidos quien lleva mano con la cantidad de eventos deportivos que ha preparado, y uno de ellos es el característico Monday Night RAW de la WWE.

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Será durante este día cuando la WWE presente una edición más de RAW que, dicho sea de paso, podría ser muy interesante y una de las más vistas del año gracias a la cantidad de leyendas que se presentarán en este recinto, motivo por el cual es fundamental conocer todos los detalles al respecto.

¿Cuál es la cartelera para el RAW de esta noche en la WWE?

Lo primero a tener en cuenta es que, hasta el momento, la WWE ha oficializado un solo combate que tendrá como protagonistas a Solo Sikoa y a Royce Keys, los cuales se verán las caras en un mano a mano de poder a unas semanas para la participación que tendrán en Survivor Series.

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En adición a ello, la WWE también confirmó la participación del Jefe Tribal, Roman Reigns, con uno de los segmentos más esperados de la noche en donde seguramente hablará de Sami Zayn, a quien enfrentará este fin de semana en Crown Jewel de Arabia Saudita.

Sin embargo, sin duda el aperitivo principal de esta nueva edición de RAW tiene que ver directamente con la aparición de John Cena, quien hará su regreso triunfal por primera vez desde la última edición de Wrestlemania y que espera dar mucho de qué hablar con su actuación.

¿Cuándo y a qué hora será el Monday Night RAW de la WWE?

El Monday Night RAW de esta noche será distinto no solo porque será el penúltimo programa semanal de la WWE antes de Crown Jewel, sino porque comenzará una hora antes; es decir, en punto de las 5 de la tarde en el centro del país, por lo que podrás seguirlo a través de Netflix.

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