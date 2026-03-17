Del laboratorio al campo de batalla: Alemania desarrolla insectos “cyborg”; así funciona la nueva tecnología biohíbrida

¿Escuchaste de los insectos Cyborg? Una innovación que parece salida de la ciencia ficción comienza a tomar forma en el mundo real. Una startup alemana llamada SWARM Biotactics desarrolla un sistema tecnológico que combina insectos vivos con inteligencia artificial, sensores y control neuronal, todo con el objetivo de crear diminutas plataformas de reconocimiento para operaciones de seguridad y defensa.

El proyecto consiste en insectos reales equipados con microdispositivos electrónicos, una especie de “mochila tecnológica” que integra sensores, comunicaciones, además de pequeños módulos de procesamiento de datos. Estos dispositivos permiten recopilar información del entorno y transmitirla a operadores humanos o a sistemas automatizados.

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Ilustración digital publicada por Swarm Biotactics; muestra lo que describen como cucarachas cíborg equipadas con mochilas especializadas que permiten la recopilación de datos en tiempo real mediante cámaras|SWARM Biotactics/Folleto vía REUTERS. Adquisición de derechos de licencia

¿Cómo funcionan los insectos cyborg?

La tecnología desarrollada por SWARM Biotactics pertenece a una categoría conocida como sistemas biohíbridos, que combinan organismos vivos con componentes electrónicos. En este caso, los insectos (en particular cucarachas u otras especies resistentes), reciben pequeños dispositivos que incluyen sensores, cámaras, módulos de comunicación y sistemas de estimulación neuronal.

Mediante impulsos eléctricos dirigidos al sistema nervioso del insecto, los operadores pueden influir en su dirección o comportamiento. Al mismo tiempo, los sensores instalados en el dispositivo permiten recolectar datos en tiempo real, como imágenes o señales del entorno. El objetivo es que estos insectos puedan desplazarse por lugares donde los drones o robots convencionales tienen dificultades, como túneles, edificios colapsados, espacios estrechos o zonas sin señal GPS.

Insectos Cyborg: De concepto a pruebas de campo

Según información divulgada por la propia empresa alemana, el sistema pasó rápidamente del concepto inicial a pruebas operativas. En menos de un año de desarrollo, la tecnología fue probada en entornos reales y presentada a clientes del sector defensa, incluyendo organismos relacionados con la OTAN y las fuerzas armadas alemanas (Bundeswehr).

El CEO de la empresa, Stefan Wilhelm, CEO de la empresa, dice que estos sistemas están diseñados para funcionar en enjambres coordinados, lo que permitiría desplegar múltiples insectos al mismo tiempo para obtener información detallada de un área específica.

🇩🇪 JUST IN: Germany just unveiled real life “cyborg insects” built for the battlefield.



Developed by SWARM Biotactics, the system fuses live insects with neural interfaces, AI, and onboard sensors, turning them into stealth micro recon units.



Field tested within a year, these… pic.twitter.com/VcJKaZL1kl — Defence Index (@Defence_Index) February 27, 2026

Ventajas frente a drones tradicionales

Una de las principales ventajas de estos sistemas es su baja detectabilidad. Al tratarse de insectos reales, su movimiento es natural y prácticamente silencioso, lo que reduce la probabilidad de ser detectados durante misiones de reconocimiento.

Además, los insectos poseen habilidades naturales, como trepar, esconderse o desplazarse entre escombros, que resultan difíciles de replicar con robots en miniatura. Este enfoque aprovecha la movilidad y eficiencia energética que la evolución ha desarrollado durante millones de años.

¡El futuro de la vigilancia milita! Aunque la tecnología aún se encuentra en fases tempranas de adopción, expertos consideran que los bio-robots o insectos cyborg podrían convertirse en una nueva herramienta para operaciones de inteligencia, vigilancia y rescate en el futuro.