Esports
Estos son los juegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y no llegarán a la PC
En los próximos párrafos conocerás una lista de los videojuegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y que, en consecuencia, no llegarán a la PC.
Comunidad y lo Nuevo
-
Estos son los juegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y no llegarán a la PC
En los próximos párrafos conocerás una lista de los videojuegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y que, en consecuencia, no llegarán a la PC.
-
'Orbitals' despega en exclusiva para Nintendo Switch 2 con acción cooperativa y nostalgia retro
El nuevo título de Kepler Interactive y Shapefarm reúne la estética del anime clásico de los 80 con una propuesta multijugador que permite compartir la aventura sin costo adicional
-
Zelda: Ocarina of Time Remake sorprende en el Direct por el 40 aniversario de Zelda
Nintendo celebró por todo lo alto el 40 aniversario de The Legend of Zelda con un Nintendo Direct dedicado a la franquicia y nos regaló mucha joyitas
-
Todo listo para BlizzCon 2026: Blizzard publica la guía oficial, mapas y recompensas digitales
La emblemática convención, BlizzCon 2026 regresa este mes con transmisiones gratuitas para todo el mundo, un cronograma lleno de sorpresas y regalos exclusivos para los jugadores en Battle.net
-
NVIDIA revoluciona el juego en la nube con DLSS 5 y 26 nuevos títulos en GeForce NOW
La plataforma de streaming de videojuegos suma potentes lanzamientos este mes y estrena una innovadora tecnología de renderizado neuronal que promete transformar la calidad gráfica sin requerir descargas
-
100 Thieves conquista el VCT Americas Stage 2 en una final de infarto
100 Thieves derrotó 3-2 a LOUD en una serie que tuvo dos mapas definidos en overtime y aseguró su boleto al Champions Shanghai junto con NRG, G2 Esports y el propio conjunto brasileño
-
Lanzamiento del GTA VI provocó retraso de otro videojuego; ¿cuál es?
El lanzamiento del GTA VI, a su vez, provocó un retraso en uno de los videojuegos más esperados de este cierre de año. ¿Quieres saber a cuál nos referimos?
-
Confirman aumento de precio de la Nintendo Switch a partir del 1 de septiembre; ¿cuánto costará?
La Nintendo Switch tendrá un aumento de precio considerable al interior de la República Mexicana a partir de septiembre del 2026. ¿Cuánto costará?
-
The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered llegará a Battle.net junto con su nueva expansión
Blizzard Entertainment y CD PROJEKT RED anunciaron una colaboración que llevará The Witcher 3: Wild Hunt — Remastered y la expansión Songs of the Past a Battle.net
-
GTA VI: mapa gigante, 80 horas de contenido y un mundo más vivo que nunca
Nuevos detalles y previews de GTA VI revelan más información sobre el enorme mundo de Leonida, sus protagonistas, actividades y sistemas de juego
Shooters
Contenidos Originales Esports
-
Aze Review
-
-
Shootería
-
-
CHICKEN NEWS
-
Quiero Ser Caster
Exclusivas
Sports
Fighting
League of Legends
QUIERO SER CASTER
-
Stroke22 se corona campeón de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá la Gran Final de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá el capítulo 9 de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá el séptimo capítulo de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá el sexto capítulo de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá el quinto capítulo de Quiero ser caster
-
TV Azteca transmitirá el cuarto capítulo de Quiero ser caster
LEAGUE OF LEGENDS
-
Enero 2026 marca el regreso de la élite: así arranca la temporada global de esports
-
League of Legends inicia 2026 con “Por Demacia”: una temporada que redefine el juego desde sus cimientos
-
Worlds 2025: los equipos que ya aseguraron su boleto al torneo más grande de League of Legends
-
MSI 2025 de League of Legends llegará a Vancouver, Canadá
-
Calendario de enfrentamientos de la LTA Norte y Sur 2025
LO NOTABLE Y SOBRESALIENTE DE LOS ESPORTS
-
MARVEL Tōkon: Fighting Souls | ¿Marvel encontró su juego de peleas definitivo? | AZE Review
-
Las marcas también quieren jugar | Entrevista con Sergi Cerrato, CEO MCR Agency
-
¿Beast of Reincarnation es la sorpresa del año? | AZE Review
-
Leviatán es campeón del Valorant Master Londres 2026 | Entrevista con Onur y Kingg
-
¿El MEJOR Assassin's Creed de la historia regresó? 🏴☠️ | Reseña Black Flag Resynced | AZE Review
LOS NEGOCIOS EN LOS ESPORTS
-
SNK revive al legendario tanque SV-001 de Metal Slug para celebrar los 30 años de la franquicia
-
¿PlayStation podría no seguir con los videojuegos físicos? Este dato es abrumador
-
Nintendo lo confirma: En este día se estrena la nueva película de Zelda
-
3 adaptaciones de videojuegos que fueron exitosas en el cine
-
EA Sports FC, patrocinador principal de la Temporada 23/24 de La Liga
Estos son los juegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y no llegarán a la PC
En los próximos párrafos conocerás una lista de los videojuegos que serán exclusivos para la PlayStation 5 y que, en consecuencia, no llegarán a la PC.
-
RESUMEN | Puebla vs Toluca | J4 | Clausura 2026 Liga MX
-
RESUMEN: Juárez vs Cruz Azul | J4 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
-
Andy Sola desde el Acuario de Monterey rumbo al Super Bowl | Sola al Super Bowl
-
RESUMEN: Tigres vs Santos | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
-
RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes
-
Amazon Luna estrena Remote Play y suma pesos pesados en septiembre
-
OFICIAL: Anuncian boletos AGOTADOS para el Clásico Chivas vs América
-
Alejandro Lara la voz detras de Deportv
-
OFICIAL: Mexicano FICHA con equipo de Europa, tras jugar en el América
-
HORA EXACTA para ver el Pumas vs León, partido de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX
-
Alberto Ortegón, doctor en ciencias del deporte: “Es más beneficioso entrenar 3 veces a la semana que ir al gimnasio 6 días”
-
ÚLTIMA HORA: Atlas confirma nuevo refuerzo por el que pagaron 12 MILLONES de dólares en el Apertura 2026
-
OFICIAL: América da de baja a dos de sus figuras en pleno Apertura 2026