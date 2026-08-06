Box Azteca

Isaac Pitbull Cruz ya tiene rival, fecha y sede OFICIAL para su próxima pelea
El mexicano Isaac Pitbull Cruz ya concretó su siguiente pelea, y entrará en acción en el marco de las fiestas patrias en el mes de septiembre en la ciudad de San Diego.
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