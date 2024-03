Ángel Gabriel, tenía solo 10 años y fue asesinado a puñaladas en Jalisco, familia exige justicia

Se llamaba Ángel Gabriel y tenía diez años, es el niño que fue asesinado a puñaladas la noche del pasado 24 de marzo en la comunidad del Quelite dentro del municipio de Ameca, en Jalisco.

Desde que Ángel Gabriel era pequeño acompañaba a su papá a cargar gasolina, como fue el día en el que le arrebataron la vida.

Jenifer Jiménez, hermana de Ángel Gabriel, relata: “Mi papá nos platica que un carro lo empieza perseguir del Quelite, no es mucho tramo y le hace la parada de qué se pare, no pensó que fuera para eso, yo pensé que ellos ocupaban ayuda y yo me bajé a ver si necesitaban algo”, le dijo su padre.

Ángel Gabriel era originario del poblado de San Antonio Matute, desde bebé fue criado por su hermana Jenifer quien relata los desgarradores hechos a Fuerza Informativa Azteca.

“Dice que a él lo agarraron en directo con mi hermano y dice que cuando le estaban haciendo a mi hermano dice que le pidió ayuda a mi papá y mi papá no pudo ayudar ya después lo soltaron y dejaron tirado a mi hermano. Mi papá como pudo cortado lo subió a la camioneta y se lo llevó hasta el hospital y llegaron mi papá, mi hermano llegó sin vida lamentablemente y mi papá herido, relata Jenifer.

Población consternada por muerte de Ángel Gabriel

En San Antonio, la población se encuentra consternada, este es el segundo caso en los últimos años en el que un menor ha sido asesinado.

María Elena Jiménez, quien es tía de Ángel Gabriel habla sobre lo que está pasando su familia tras este hecho de violencia.

“No pues, una dolencia de lo que pasó, es triste era muy buena gente el niño no tengo nada que decir de él”, dijo.

La familia de Ángel Gabriel pide justicia, su padre no pudo despedirlo, se encuentra a disposición de las autoridades como parte de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía.

Coronas y arreglos florales marcan ya el lugar de la tumba de Ángel Gabriel; sus restos fueron sepultados en el panteón del municipio de Ameca, aquí es donde ya descansa en paz.