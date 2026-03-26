José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico de la UNAM, gana Premio Princesa de Girona Internacional 2026

'Al buscar a través de la química el origen y la evolución de las galaxias, también estamos encontrándonos con nuestro propio origen'. José Eduardo Méndez Delgado, astrofísico del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) fue declarado ganador del Premio Princesa de Girona Internacional para este 2026 en la categoría de investigación.

El anuncio se hizo este jueves 26 de marzo 2026, en Alcalá de Henares, España, en un acto presidido por el rey Felipe VI.

Méndez Delgado no sólo llevó el nombre de la UNAM hasta España: también puso a la astronomía mexicana en uno de los escaparates internacionales más visibles para jóvenes investigadores.

#OrgulloNacional | 🌌 El astrofísico mexicano José Eduardo Méndez Delgado gana el Premio Princesa de Girona Internacional 2026 en Investigación.



🔬 Reconocido por sus aportaciones al estudio de nebulosas ionizadas en el universo.



👑 El galardón se entregará el 14 de julio en… pic.twitter.com/u5lfWEEDXE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 26, 2026

La razón por la que Méndez Delgado ganó el Premio Princesa de Girona Internacional 2026

José Eduardo Méndez Delgado ha contribuido al estudio de la física y química de las nebulosas ionizadas en el universo, una línea de investigación que permite reconstruir cómo se forman y evolucionan las galaxias a partir de su composición química.

La Fundación Princesa de Girona ya lo perfilaba entre los finalistas como un astrofísico mexicano especializado en abundancias químicas y en el análisis de nebulosas ionizadas. También destacó que su trabajo ayudó a resolver un histórico enigma sobre la discrepancia de abundancias químicas en nebulosas, con un hallazgo publicado en Nature.

El astrofísico mexicano fue seleccionado para cursar el Máster en Astrofísica en la Universidad de La Laguna y realizó un posdoctorado en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, antes de consolidarse como investigador del Instituto de Astronomía.

¿Quién es José Eduardo Méndez Delgado?

José Eduardo Méndez Delgado nació en Morelia, Michoacán, en 1994, y comenzó su carrera científica en la UNAM como ayudante asociado. Actualmente se especializa en física y química del medio interestelar y en el estudio de las nebulosas ionizadas.

En palabras del propio científico, la química del gas funciona como una especie de señal arqueológica que permite saber cuántas estrellas nacieron y murieron en una región del universo. Por eso su trabajo no sólo tiene valor para la astrofísica, sino también para entender de dónde vienen los elementos que forman parte del cuerpo humano y del entorno que conocemos.

La Fundación Princesa de Girona también destacó que lidera investigaciones ligadas al proyecto Local Volume Mapper del Sloan Digital Sky Survey, además de figurar entre los jóvenes iberoamericanos con mayor proyección en el ámbito científico.

¿Qué es el Premio Princesa de Girona Internacional?

El Premio Princesa de Girona Internacional reconoce a jóvenes iberoamericanos de hasta 35 años con trayectorias destacadas y potencial de innovación. En la edición 2026, la Fundación explicó que este galardón está dotado con 20 mil euros y busca ampliar su impacto más allá de España, con énfasis en el talento de América Latina.

En esta etapa del Tour del Talento en Alcalá de Henares se dieron a conocer los ganadores de las categorías CreaEmpresa e Investigación, en un programa que reunió a finalistas de países como México, Colombia y Argentina.