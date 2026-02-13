Intento de ataque con cuchillo cerca del Arco del Triunfo sacude París: policía neutraliza al agresor
El Ministerio del Interior de Francia mantiene activo el plan de vigilancia reforzada en París, principalmente en la zona en donde ocurrió el ataque con cuchillo.
¡Nuevo ataque en París! Otro incidente violento encendió las alertas de seguridad en la capital francesa luego de que un hombre armado con un cuchillo intentara atacar a un agente de policía en las inmediaciones del Arco del Triunfo, uno de los símbolos históricos más importantes de Francia.
De acuerdo con autoridades locales, el hecho ocurrió cerca de una ceremonia vinculada a la llama eterna, un acto solemne que rinde homenaje a los soldados franceses caídos. Ante la amenaza inmediata, los agentes respondieron abriendo fuego, logrando neutralizar al agresor en el lugar.
BREAKING: A man armed with a knife has tried to attack a police officer near the Arc de Triomphe in Paris. Police fired at the man in response, according to the mayor of the city's eighth district.https://t.co/PAiZ4D1jU3— Sky News (@SkyNews) February 13, 2026
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/TQ9RulEhfR
¿Qué ocurrió durante el intento de ataque en París?
Según confirmó la alcaldía del octavo distrito de París, el sujeto se aproximó de forma agresiva a un oficial mientras portaba un arma blanca. La rápida intervención policial evitó que el ataque se concretara y que hubiera víctimas entre los asistentes o las fuerzas de seguridad.
Hasta el momento, no se han reportado civiles heridos, y el área fue acordonada durante varias horas como parte del protocolo de seguridad y de la investigación en curso.
Quelles sont les prochaines étapes de l'enquête après l'agression au couteau d'un gendarme à proximité de l'Arc de Triomphe ⤵️ pic.twitter.com/068mJ1CG1S— BFM (@BFMTV) February 13, 2026
Zona histórica de París bajo máxima vigilancia
El Arco del Triunfo, ubicado en el corazón de París, es un punto de alta sensibilidad histórica y simbólica, además de una de las zonas más vigiladas de la ciudad debido a ceremonias oficiales, actos conmemorativos, además de la constante afluencia de turistas.
Autoridades francesas subrayaron que atacar a un agente en este contexto representa una agresión directa a la memoria histórica y a la seguridad nacional, por lo que el incidente es tratado con carácter prioritario.
Another day, another knife attack in Paris. Targeting police at a ceremony for the eternal flame is a direct strike at French history. Respect to the officers who neutralized the threat instantly. We can’t keep living with this "new normal."— Brendan (@PatriotVoiceUK) February 13, 2026
Aumentan los ataques con arma blanca en Francia
Este suceso se suma a una serie de ataques con cuchillos registrados en los últimos meses en Francia, muchos de ellos dirigidos contra policías o en espacios públicos altamente concurridos. Las autoridades galas han reconocido que este tipo de agresiones representa uno de los principales retos de seguridad urbana en el país.
El Ministerio del Interior mantiene activo el plan de vigilancia reforzada, especialmente en sitios turísticos, edificios oficiales y eventos conmemorativos, para prevenir nuevos episodios de violencia.
La fiscalía francesa abrió una carpeta de investigación para determinar las motivaciones del agresor, así como su posible vínculo con antecedentes penales o radicalización; hasta ahora, no se ha confirmado si el ataque tiene relación con terrorismo.
El incidente vuelve a poner sobre la mesa una pregunta clave para Francia y Europa: ¿cómo reforzar la seguridad sin normalizar la violencia en espacios públicos y símbolos históricos?
🚨Chaos near one of Paris’ most iconic landmarks 🇫🇷— World Daily Feed (@WorldDailyFeed) February 13, 2026
Police shoot a knife-armed man after an attempted attack on an officer near the Arc de Triomphe.
Situation developing, local mayor says. 🇫🇷 ❗️❗️pic.twitter.com/CSYCB5ZVCn