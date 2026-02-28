Logo Inklusion Sitio accesible
Azteca Noticias renueva liderazgo: Juan Pablo Delgado y César Castillejos asumen direcciones clave

Azteca Noticias se renueva: Juan Pablo Delgado llega a la dirección de Hechos y César Castillejos a ADN Noticias.

César Castillejos y Juan Pablo Delgado Hechos ADN
César Castillejos, nuevo Director General de ADN Noticias y Juan Pablo Delgado Cantú nuevo Director General de Hechos.|Especial
Escrito por: Azteca Noticias

La estructura directiva de Azteca Noticias inicia hoy una nueva etapa bajo la visión de Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas y Luciano Pascoe, director General de Azteca Noticias y Comunicación.

Este movimiento estratégico busca consolidar un periodismo joven, independiente y profundamente conectado con las audiencias actuales.

Nuevos liderazgos para la era multiplataforma

En este anuncio que marca el rumbo de la televisora para los próximos años, se formalizaron dos nombramientos fundamentales:

  • Juan Pablo Delgado Cantú: Reconocido periodista con amplia trayectoria, asume la Dirección General de Hechos y su misión será inyectar una visión renovada a la marca informativa más emblemática de la televisión mexicana, manteniendo el rigor que la caracteriza.
  • César Castillejos Rangel: El experimentado comunicador ha sido nombrado director General de ADN Noticias. Castillejos liderará el canal de noticias más visto de México, apostando por la innovación digital y la inmediatez informativa.

Compromiso con la verdad y la innovación

Esta transición, es una apuesta por el periodismo joven y profesional.

Benjamín Salinas Sada ha enfatizado que esta nueva era busca fortalecer la cercanía con los ciudadanos, sumando experiencia y liderazgo para enfrentar los retos de la era digital.

Con estos cambios, Azteca Noticias reafirma su compromiso de seguir ofreciendo información con rigor y responsabilidad.

La integración de Delgado y Castillejos promete una evolución en la narrativa de los noticieros, garantizando que el compromiso con "hablar con la verdad" siga siendo el pilar central de Grupo Salinas.

