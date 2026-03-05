Conmoción en Azcapotzalco: Bebé muere dentro de una guardería en CDMX

Momentos de tristeza para una familia se vivieron en la colonia Nueva Santa María en Azcapotzalco CDMX cuando se reportó que un bebé de cuatro meses fue encontrado sin vida al interior de una guardería ubicada, lo que generó la movilización de servicios de emergencia y autoridades capitalinas.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría sido localizado inconsciente dentro del Instituto Baja California, un centro de cuidado infantil situado en la calle Guanábana. Tras el aviso, personal médico y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron al lugar para atender la emergencia.

Muere bebé en guardería de CDMX; esto se sabe

Respecto al menor que perdió la vida al interior de una guardería en la alcaldía Azcapotzalco, los primeros reportes señalan que la directora del plantel informó que el bebé habría presentado vómitos antes de que se registrara la emergencia.

De acuerdo con la versión inicial proporcionada por la responsable del centro, el personal solicitó apoyo médico tras notar que el menor se encontraba mal. Paramédicos acudieron al lugar para valorar al bebé y, tras revisarlo, lo diagnosticaron con paro cardiorrespiratorio.

Posteriormente, familiares del menor arribaron al sitio luego de ser notificados del fallecimiento. Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer la causa oficial de la muerte del menor.

Respecto al menor fallecido en una guardería, en la alcaldía @AzcapotzalcoMx en #CDMX, los primeros reportes indican que la directora del plantel declaró que el bebé presentaba vómitos, por lo que fue valorado por paramédicos quienes lo diagnosticaron con paro cardio… pic.twitter.com/uqtKiejqtl — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 5, 2026

Mujer muere dentro de una habitación en Coyoacán

En otro hecho ocurrido en la capital del país, una mujer de aproximadamente 64 años perdió la vida al interior de una pequeña habitación en la alcaldía Coyoacán.

El incidente se registró en un domicilio ubicado en la calle Santo Tomás, esquina con San Felipe, en la colonia Pedregal de Santa Úrsula. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer se encontraba dentro de una habitación de aproximadamente un metro por un metro cuando ocurrió el siniestro.

Un menor de edad, de alrededor de cuatro años, intentó auxiliarla al percatarse de la situación; sin embargo, debido a su corta edad no logró abrir la puerta para rescatarla.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que acudió al lugar también trató de abrir el acceso para salvar a la mujer, pero los esfuerzos fueron infructuosos debido a que la puerta se encontraba atorada.

Posteriormente, cuerpos de emergencia arribaron al sitio para controlar la situación. Más tarde, peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo las diligencias correspondientes y realizaron el levantamiento del cuerpo para continuar con las investigaciones.

