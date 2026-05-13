Bhalu: El perrito vikingo que conquista las aguas bravas de Islandia

Entre rápidos, salpicaduras y mucha adrenalina, un perro llamado "Bhalu" se ha convertido en la sensación absoluta de Islandia. Este canino, lejos de asustarse con el agua, ha demostrado ser un auténtico veterano de las aguas bravas, causando furor en redes sociales tras la difusión de videos donde se le ve enfrentando las corrientes más fuertes del norte del país con una calma asombrosa.

Bhalu no es un pasajero cualquiera; es un miembro activo de la tripulación de Viking Rafting. En las imágenes capturadas por Anup Gurung, se observa al peludo de pelaje blanco y negro manteniendo el equilibrio a bordo de una balsa de rafting, obedeciendo incluso las órdenes de la tripulación para avanzar tras una caída en los rápidos.

A dog named Bhalu hits the whitewater rapids of northern Iceland, and heeds orders to go forward after the raft makes a big splash.



“Bhalu is more than just our rafting dog, he’s a true whitewater veteran and beloved member of the Viking Rafting crew," the rafting company says. pic.twitter.com/cTbql9dPZT — Fox News (@FoxNews) May 12, 2026

Un veterano de mil batallas acuáticas

Para la empresa Viking Rafting, Bhalu es mucho más que una mascota. Su experiencia en el río incluye desde nadar en aguas heladas hasta mantenerse firme cuando la balsa llega a volcarse.

"Ha navegado las olas salvajes de nuestro viaje 'Whitewater Action', ha tomado baños inesperados y se ha mantenido firme en los vuelcos como un campeón", destaca la empresa en su sitio web. A pesar de su valentía extrema frente a los rápidos, sus dueños confiesan con humor un pequeño detalle: aunque es un experto en el río, "no es nada fan de las duchas", aunque siempre está listo para la próxima aventura fluvial.

Aventura con aplomo

Lo que más ha impresionado a los usuarios en internet es el "aplomo" con el que Bhalu maneja las situaciones de riesgo. En el video viral, se le ve atento a las indicaciones, moviéndose estratégicamente en la balsa para mantener la estabilidad del grupo, una habilidad que pocos humanos logran dominar en su primer intento.

Hoy, Bhalu no solo es un miembro querido del equipo, sino un embajador del turismo de aventura en Islandia, demostrando que para algunos, la vida es mejor cuando hay una corriente fuerte y mucha agua de por medio.