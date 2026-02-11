Britney Spears, la Princesa del Pop, vende los derechos de su catálogo musical

Britney Spears vendió los derechos de su catálogo musical y se suma a la lista de figuras internacionales que han decidido monetizar su legado artístico. El acuerdo fue cerrado con la editorial independiente Primary Wave, según confirmó Reuters este 11 de febrero, tras un primer reporte del portal TMZ.

De acuerdo con la información, la operación fue firmada el 30 de diciembre. Aunque no se reveló el monto exacto, fuentes citadas por TMZ señalaron que la cifra estaría en un rango comparable al acuerdo que Justin Bieber concretó en 2023, estimado en 200 millones de dólares.

Una persona cercana a la negociación (citada por TMZ) confirmó la veracidad del acuerdo entre Britney Spears y Primary Wave . Ni la compañía ni la cantante han emitido declaraciones públicas al respecto.

¿Qué canciones forman parte del acuerdo?

La operación por la que Britney Spears vende los derechos de su catálogo musical contempla los temas que marcaron su carrera desde finales de los años noventa. Entre ellos se encuentran:



“…Baby One More Time”

“Oops!... I Did It Again”

“Toxic”

“Gimme More”

“Circus”

“(You Drive Me) Crazy”

“I’m a Slave 4 U”

Britney Spears, considerada una de las artistas pop más influyentes de su generación, debutó en 1998 y alcanzó el número uno en múltiples países. Su último álbum de estudio, Glory, fue lanzado en 2016.

Primary Wave gestiona catálogos de figuras como Whitney Houston, Prince y Stevie Nicks , consolidándose como uno de los actores más activos en la adquisición de derechos musicales en la última década.

Britney Spears: la tutela legal y reconfiguración de su carrera

La decisión de vender su catálogo llega años después del fin de la tutela legal que controló la vida y finanzas de Britney Spears durante 13 años. El esquema judicial, vigente desde 2008 y encabezado por su padre, Jamie Spears, regulaba tanto su actividad profesional como un patrimonio estimado en 60 millones de dólares.

En noviembre de 2021, un tribunal puso fin a esa figura legal tras una intensa batalla judicial. Desde entonces, la cantante ha mantenido un perfil mediático intermitente, mientras su obra continúa generando reproducciones y licencias en plataformas digitales.

Una tendencia global en la industria musical

La venta del catálogo musical de Britney Spears refleja una tendencia creciente entre varios artistas. En los últimos años, figuras como Sting, Bruce Springsteen y Justin Timberlake han concretado acuerdos similares.

Estos movimientos permiten a los músicos recibir un pago inmediato a cambio de ceder ingresos futuros derivados de regalías, sincronizaciones y explotación comercial de sus canciones.

Con este paso, Spears redefine el manejo de su legado artístico en una industria donde los catálogos musicales se han convertido en activos de alto valor.