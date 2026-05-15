La “mega falla” que inquieta a Norteamérica: Científicos alertan por posible terremoto devastador en Cascadia

Un enorme sistema geológico oculto bajo el océano Pacífico mantiene en alerta a científicos de Estados Unidos y Canadá; se trata de la Zona de Subducción de Cascadia. Investigadores del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) y otras instituciones científicas llevan años monitoreando la falla esta región en Norteamérica, debido a que acumula tensión tectónica desde hace siglos.

¿Qué es la falla de Cascadia?

Se trata de falla sísmica considerada capaz de generar un megaterremoto de magnitud superior a 9, acompañado de tsunamis potencialmente devastadores.

El temor no es menor, ya que especialistas consideran que un evento extremo en la falla de Cascadia podría convertirse en uno de los desastres naturales más severos en la historia moderna de la región.

¿Dónde se ubica exactamente?

La Zona de Subducción de Cascadia se encuentra frente a la costa noroeste de América del Norte, en el océano Pacífico, esta se extiende aproximadamente desde el norte de California, pasando por Oregón y Washington, hasta la Columbia Británica, en Canadá.

En esta región, la placa tectónica Juan de Fuca se desliza lentamente por debajo de la placa Norteamericana, un fenómeno conocido como subducción. Aunque este movimiento ocurre de manera gradual, la presión acumulada puede liberarse repentinamente en forma de terremotos gigantescos.

De acuerdo con el USGS, el último gran evento registrado ocurrió en el año 1700, cuando un sismo estimado de magnitud 9 provocó un tsunami que incluso alcanzó las costas de Japón.

¿Por qué preocupa a los científicos?

El principal temor entre la comunidad científica es que Cascadia permanezca “bloqueada”, acumulando energía durante cientos de años. Cuando esa energía se libere, puede producir un terremoto extremadamente poderoso. Expertos señalan que un megasismo en Cascadia podría generar:

Tsunamis de gran escala



Colapso de infraestructura



Cortes masivos de energía y comunicaciones



Deslizamientos de tierra



Daños severos en ciudades costeras.



Además, científicos advierten que muchas zonas urbanas del Pacífico norteamericano no fueron diseñadas para resistir un evento de esa magnitud.

El USGS y agencias de emergencia han desarrollado simulaciones que muestran escenarios de destrucción importantes, especialmente en comunidades cercanas al litoral.

¿Qué zonas estarían en riesgo?

Ciudades como Seattle, Portland y Vancouver podrían experimentar fuertes sacudidas, mientras que las poblaciones costeras enfrentarían el riesgo inmediato de tsunamis. Las autoridades locales impulsan programas de preparación, rutas de evacuación y sistemas de alerta temprana para reducir el impacto ante un posible evento futuro. Las áreas más vulnerables incluyen ciudades y comunidades costeras de:

California



Oregón



Washington



Columbia Británica (Canadá).



Aunque nadie puede predecir exactamente cuándo ocurrirá un gran terremoto en Cascadia, los expertos coinciden en algo: la región sigue siendo una de las zonas sísmicas más peligrosas del planeta. La pregunta que inquieta a millones ahora es inevitable: ¿está Norteamérica preparada para enfrentar un megaterremoto de esta magnitud

