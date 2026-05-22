“Qué asco los narcopolíticos”: Lilly Téllez cuestiona ausencia de Inzunza en el Senado

El ambiente en el Senado volvió a calentarse, lo que parecía una sesión más de la Comisión Permanente terminó convirtiéndose en otro episodio de confrontación política luego de que la senadora panista Lilly Téllez explotara contra Morena por la ausencia del legislador sinaloense Enrique Inzunza, quien ha estado en el centro de la polémica por señalamientos surgidos desde Estados Unidos.

Desde su curul, Téllez lanzó cuestionamientos directos que de inmediato encendieron el recinto. “¿Dónde está Inzunza?”, reclamó frente a legisladores oficialistas, antes de lanzar otra frase que elevó todavía más la tensión política: “Qué asco los narcopolíticos”.

La escena provocó reacciones inmediatas entre legisladores de Morena y oposición, en una sesión marcada por acusaciones, reformas polémicas y un clima cada vez más ríspido dentro del Congreso.

El senador de Morena sigue ausente en medio de señalamientos

La ausencia de Enrique Inzunza ya no pasa desapercibida. Desde principios de mayo, el morenista dejó de asistir a las sesiones legislativas justo cuando comenzaron a surgir versiones sobre investigaciones impulsadas por autoridades estadounidenses contra personajes políticos mexicanos presuntamente relacionados con estructuras criminales.

Aunque hasta ahora no existe una acusación judicial pública en México contra el senador sinaloense, el tema ha sido aprovechado por la oposición para presionar al partido guinda y exigir explicaciones.

En días anteriores, Inzunza aseguró en redes sociales que decidió no acudir al Senado para evitar que la oposición utilizara el tema como espectáculo político. El legislador acusó a la “derecha conservadora” de intentar convertir las sesiones en un show mediático.

Pero lejos de apagar la polémica, sus palabras terminaron alimentando todavía más las críticas.

Morena y oposición vuelven a chocar por la agenda electoral

La confrontación ocurrió mientras diputados y senadores aprobaban un periodo extraordinario en el Congreso, donde se discutirán varias reformas impulsadas por Morena y el gobierno federal.

El debate político se intensificó debido a que algunas de las iniciativas tocan temas altamente sensibles rumbo a futuros procesos electorales.

Entre las propuestas destacan cambios relacionados con la elección judicial, modificaciones al sistema electoral y nuevas reglas sobre nulidad de elecciones.

Las reformas que vienen y que ya generan polémicaDentro de los temas que serán discutidos durante el periodo extraordinario destacan:



La propuesta relacionada con el Poder Judicial y la elección de jueces.

Reformas sobre integridad de candidaturas.

Cambios a las leyes de impugnación electoral.

La iniciativa para incluir la “intervención extranjera” como causal de nulidad en elecciones.

Esta última propuesta ha sido promovida por Ricardo Monreal y ha despertado críticas de la oposición, que acusa al oficialismo de buscar herramientas para presionar políticamente futuros procesos electorales.