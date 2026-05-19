¿Inicio de la verdadera IA? Crean cerebro con Inteligencia Artificial y robots humanoides aprenden habilidades “como humanos

La carrera por desarrollar robots humanoides inteligentes acaba de dar un nuevo salto. La startup británica Humanoid asegura haber creado un “cerebro” de Inteligencia Artificial capaz de enseñar nuevas habilidades físicas a robots en cuestión de días, y no de meses como ocurría hasta ahora.

Desde su laboratorio en Londres, la empresa mostró humanoides capaces de caminar, mover objetos, manipular herramientas y aprender tareas industriales mediante simulaciones avanzadas impulsadas por IA. El objetivo es ambicioso: llevar robots humanoides a fábricas, almacenes y plantas automotrices en los próximos años.

¿Cómo funciona la IA de estos robots humanoides?

La compañía, fundada en 2024 por el empresario Artem Sokolov, desarrolló un sistema propio llamado KinetIQ, descrito como un “cerebro de IA” que combina visión, lenguaje y acción.

Según Sokolov, el robot puede aprender nuevas tareas con apenas unos días de entrenamiento adicional: “Es una verdadera inteligencia artificial general porque puede hacer prácticamente cualquier cosa que imagines”, explicó el fundador.

La tecnología utiliza un modelo conocido como VLA (Vision-Language-Action), que permite al robot interpretar lo que ve, comprender instrucciones y ejecutar movimientos físicos en tiempo real.

¿Cómo lograron que un robot aprendiera a caminar tan rápido?

Uno de los avances más sorprendentes fue entrenar al robot bípedo “Alpha” para caminar en apenas 48 horas. El director tecnológico de Humanoid, Jarad Cannon, explicó que el proceso no consistió en programar manualmente cada paso. En cambio, crearon una réplica digital extremadamente detallada del robot y ejecutaron miles de simulaciones simultáneas usando aprendizaje por refuerzo.

En términos prácticos, el robot acumuló el equivalente a más de 10 mil años de experiencia caminando dentro de una simulación virtual en solo dos días.

Robots para fábricas, almacenes y logística

Humanoid apunta inicialmente al sector industrial. Sus robots están diseñados para operar en:

Fábricas automotrices



Centros logísticos



Almacenes



Líneas de producción.

Los ingenieros demostraron robots capaces de mover piezas metálicas, clasificar objetos y entregar herramientas a trabajadores humanos. La empresa asegura que sus sistemas comerciales comenzarán a llegar al mercado a finales de 2026 y planea iniciar producción masiva en 2027.

La nueva batalla global por los robots humanoides

Humanoid no está sola en esta carrera tecnológica. Empresas como Tesla, Figure AI y Agility Robotics también compiten por desarrollar robots capaces de trabajar junto a humanos. Sin embargo, expertos advierten que el verdadero reto no es crear demostraciones impresionantes, sino garantizar que los robots funcionen de forma segura, estable y rentable en entornos reales. La pregunta ahora ya no es si los robots humanoides llegarán al mercado, sino ¿qué tan rápido comenzarán a transformar millones de empleos en el mundo?