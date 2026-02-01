VIDEO: China completa prueba de motor reutilizable para cohetes comerciales

China anunció que completó con éxito una prueba de encendido de 200 segundos de un motor de cohete comercial y reutilizable de 240 toneladas. El ensayo fue realizado por la Corporación de Ciencia y Tecnología Aeroespacial de China (CASC) , la principal corporación aeroespacial estatal del país.

El motor, que opera con ciclo de combustión en etapas a alta presión utilizando oxígeno líquido y queroseno, fue probado recientemente en instalaciones especializadas, donde alcanzó los objetivos técnicos previstos de rendimiento.

Según los desarrolladores, este sistema estará destinado a cohetes portadores reutilizables comerciales grandes y medianos, con miras a reducir costos y ampliar la capacidad de lanzamientos en el mercado espacial nacional chino.

¿Cómo fue la prueba técnica?

El ensayo de encendido consistió en mantener el motor funcionando durante 200 segundos continuos, un periodo considerado significativo para evaluar la estabilidad térmica, la eficiencia de la combustión y la confiabilidad de los sistemas de propulsión bajo condiciones similares a las de un lanzamiento.

Los parámetros de rendimiento reportados por la CASC colocan a este motor entre los de mayor capacidad de empuje en su categoría, lo que lo hace apto para impulsar futuras generaciones de vehículos de lanzamiento reutilizables que puedan competir en el segmento comercial.

Relevancia para la industria espacial comercial

La reutilización de motores y etapas de cohetes es uno de los principales objetivos tecnológicos de la industria espacial moderna, ya que reduce costos por lanzamiento, incrementa la frecuencia de misiones y potencia la competitividad de países y empresas frente a líderes consolidados en el rubro.

China ha visto un crecimiento acelerado de actores estatales y privados en el desarrollo de cohetes reutilizables. En diciembre de 2025, el cohete parcialmente reutilizable Zhuque-3 de la empresa privada LandSpace completó su primer lanzamiento, aunque sin recuperar su primera etapa; la compañía planea otro intento de recuperación en 2026.

¿Qué implica esta prueba para la competencia global?

En el desarrollo de cohetes reutilizables, Estados Unidos lleva una clara ventaja consolidada por SpaceX y su vehículo Falcon 9. El Falcon 9 es un cohete de dos etapas parcialmente reutilizable diseñado para transportar carga y tripulación a la órbita terrestre baja, con una primera etapa capaz de regresar y aterrizar para su reutilización, lo que ha reducido costos y aumentado la frecuencia de vuelos.

Desde su debut en 2010, la familia de cohetes Falcon 9 ha alcanzado más de 600 lanzamientos, y sus etapas reutilizables han logrado aterrizajes propulsivos con éxito tras entregar su carga al espacio, marcando una diferencia clave respecto a los sistemas tradicionales desechables.

Este modelo de reutilización ha permitido a SpaceX mantener un ritmo alto de misiones comerciales y de despliegue de constelaciones satelitales, aunque otras empresas como LandSpace en China buscan replicar esa capacidad para lograr aterrizajes y reutilización de etapas en 2026.