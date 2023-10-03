¿Fuera de Chivas? Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del “Rebaño Sagrado”

Durante la tarde de este martes 3 de octubre 2023, el Club Deportivo Guadalajara informó acerca de su decisión de separar de su plantel por tiempo indefinido a Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez, destacados jugadores de las Chivas.

Conforme al comunicado del Club Deportivo Guadalajara, los jugadores de las Chivas "incumplieron lineamientos establecidos en el reglamento interno, por lo cual a partir de hoy serán separados del plantel por tiempo indefinido”.

¡Caos en las #Chivas!



El #Guadalajara informó que fueron separados del equipo Alexis Vega, 'Chicote' Calderón y Raúl Martínez por incumplir los "lineamientos establecidos en el reglamento interno". pic.twitter.com/qP0moXiktm — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 3, 2023

El "Rebaño Sagrado" también informó que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez “trabajarán en el club con un programa diferenciado” con el objetivo de “mantener su forma física y futbolística”.

Cabe señalar que dos de estos jugadores pertenecen al primer equipo de las Chivas, mientras que uno es del Club Deportivo Tapatío. Raúl Martínez, solo ha visto actividad con las Chivas en un par de partidos de la Liga MX, esto debido a que la gran parte de sus juegos los ha realizado con el Club Deportivo Tapatío, en donde Martínez ya registra 46 partidos y más de 3 mil 500 minutos.

¿Por qué separaron de Chivas a Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez?

El periodista deportivo de TV Azteca Deportes, David Medrano Felix, publicó la razón por la que Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez fueron separados del plantel de las Chivas por tiempo indefinido.

Mediante una publicación a través de su cuenta verificada en la red social “X”, antes Twitter, Medrano publico: “La indisciplina ocurrió en el hotel de concentración y se considera falta grave. El personal de seguridad de Chivas se dio cuenta y reportó el incidente. Hay dos hechos que son graves en concentraciones y los 3 jugadores incurrieron en uno de ellos".

La indisciplina ocurrió en el hotel de concentración y se considera falta grave. El personal de seguridad de Chivas se dio cuenta y reportó el incidente. Hay dos hechos que son graves en concentraciones y los 3 jugadores incurrieron en uno de ellos. — david medrano felix (@medranoazteca) October 3, 2023

¿Quién es Raúl Martínez, jugador separado de Chivas?

Raúl Martínez es un jugador de 20 años de edad que se mantiene como jugador del Club Deportivo Tapatío y se desempeña en la posición de defensa central, pero ahora su futuro se mantiene incierto debido a la separación del plantel del Club Deportivo Guadalajara, junto con Alexis Vega y Cristian “Chicote” Calderón.