¡El calor será insoportable en México! Así estará el Clima hoy 15 de mayo

México tendrá un viernes con clima “partido en dos”: mientras en varios estados volverán las lluvias con tormentas eléctricas y posible granizo, en otras regiones el calor seguirá apretando con temperaturas que podrían superar los 40 grados.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los cambios bruscos de temperatura, los vientos fuertes y las precipitaciones podrían provocar desde encharcamientos hasta caída de árboles y anuncios.

La combinación de canales de baja presión, humedad proveniente del Golfo de México y el Caribe, además de una circulación anticiclónica, mantendrá un escenario bastante movido en buena parte del país.

Lluvias fuertes y tormentas eléctricas pegarán en varias regiones de México

Las lluvias más intensas se esperan principalmente en el sur y occidente del país. Chiapas, Jalisco y Michoacán aparecen entre los estados con pronóstico de precipitaciones más fuertes, aunque también habrá chubascos en entidades como Estado de México, Puebla, Oaxaca, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Además de la lluvia, las autoridades alertaron sobre actividad eléctrica y posible caída de granizo, especialmente durante la tarde y noche. En zonas urbanas esto podría traducirse en calles inundadas, tráfico complicado y problemas en el drenaje.

Se pronostican #Lluvias de fuertes a muy fuertes en zonas del occidente y sureste de #México, así como en la #PenínsulaDeYucatán. Para el viernes continuará la #OndaDeCalor en 23 estados de la República. Detalles en https://t.co/zH6f1G8E4A pic.twitter.com/chd4EqnHTE — CONAGUA Clima (@conagua_clima) May 15, 2026

En el sureste, particularmente en Tabasco y la Península de Yucatán, seguirá entrando humedad desde el mar Caribe, lo que mantendrá el ambiente bochornoso y con lluvias intermitentes.

También habrá viento fuerte en el norte del país. Estados como Chihuahua, Sonora, Baja California y Nuevo León podrían registrar tolvaneras y rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

CDMX y Edomex tendrán tarde lluviosa, pero con ambiente caluroso

Para la Ciudad de México y el Estado de México el día comenzará con ambiente fresco y algo de bruma, especialmente en zonas altas. Sin embargo, conforme avance la tarde el calor se hará sentir.

En la capital del país se esperan temperaturas máximas de entre 27 y 29 grados, mientras que en Toluca el termómetro podría alcanzar entre 23 y 25 grados.

Aunque no se pronostican lluvias intensas para el Valle de México, sí existe probabilidad de precipitaciones aisladas tanto en la CDMX como en municipios mexiquenses. El detalle es que estas lluvias podrían llegar acompañadas de ráfagas de viento y descargas eléctricas.

Por eso, autoridades recomiendan no confiarse del cielo parcialmente despejado durante la mañana, porque el clima podría cambiar rápidamente hacia la tarde.

El calor extremo no da tregua y la onda de calor sigue avanzando

Mientras algunas regiones sacarán paraguas, otras seguirán lidiando con temperaturas sofocantes. La onda de calor continuará afectando gran parte del territorio nacional.

Los estados más afectados serán Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos, donde se esperan máximas de entre 40 y 45 grados Celsius.

Pero el calor no se quedará ahí. También habrá temperaturas de 35 a 40 grados en entidades como Jalisco, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Chiapas y toda la Península de Yucatán.

Incluso estados del centro del país comenzarán a resentir temperaturas más altas de lo habitual. Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala ya aparecen dentro de las zonas donde la onda de calor empieza a expandirse.