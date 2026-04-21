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¡No te lo pierdas! El cometa C/2025 R3 pasa HOY a su distancia mínima a la Tierra; así puedes verlo EN VIVO

El cometa C/2025 R3 está generando una enorme expectativa mundial debido a su paso más cercano a la Tierra; así podrás verlo hoy EN VIVO en México.

El cometa C/2025 R3 sorprende al mundo: así puedes verlo EN VIVO en su punto más cercano a la Tierra
¡Apaga luces y mira arriba! El C/2025 R3 no regresa en 20 mil años; ¿ya lo viste?|“Gemini IA”

Escrito por: Arturo Engels

El cometa C/2025 R3, alcanza su perihelio según datos del NASA/JPL Horizons System, por lo que podría ser visible a simple vista en el hemisferio norte. Este visitante, apodado "Gran Caza", de 400 millones de kilómetros promete brillo comparable a la Luna llena, según reportes de la International Comet Quarterly y promete ser uno de los espectáculos celestes más brillantes del año, rivalizando con la Luna llena según los primeros reportes de algunos astrónomos aficionados.

¿Dónde y cuándo ver el cometa C/2025 R3 EN VIVO?

Se estima que el cometa C/2025 R3 se registre el denominado “pico máximo”, momento clave durante su máxima aproximación a la Tierra, cuando alcanzará su mayor brillo y visibilidad. Especialistas señalan que podrá observarse principalmente en las primeras horas antes del amanecer o justo después del atardecer, dependiendo de la ubicación geográfica. Aunque la visibilidad exacta puede variar, se espera que en México haya condiciones favorables si el cielo está despejado.

Atardecer: Oeste-noroeste, 20-30° sobre horizonte (Stellarium v0.22.0)

Mejor hora: 19:30-21:00 (CST) post-crepúsculo astronómico

Duración: Visible hasta mayo 2026 (Minor Planet Center).

¿Dónde ver al cometa C/2025 R3? Ubicaciones ideales para ver al “Gran Caza” en México

  • Valle de México: Cerro de la Estrella, Ajusco
  • Baja California: Valle de Guadalupe
  • Puebla: Volcán Malinche (3 mil 800 msnm).

El cometa C/2025 R3 es una bola difusa verdosa con cola (más brillante que Júpiter). De hecho desde la NASA Small-Body Database confirma vaporización intensa a 1.2 UA del Sol; por lo que será óptimo para ver con binoculares 10x50.

¿Por qué es especial el cometa C/2025 R3?

Descubierto julio 2025 por PanSTARRS Telescope (Hawái), su órbita hiperbólica sugiere origen interestelar, mientras que la British Astronomical Association reporta un "brillo explosivo" post-perihelio.

¡Más cerca de la Tierra! Aquí puedes ver EN VIVO el paso del cometa C/2025 R3

Si no tienes acceso a telescopios o a algunas zonas con baja contaminación lumínica, existen alternativas para no perderte el evento. Diversos observatorios y plataformas digitales transmitirán el fenómeno en línea, incluyendo el canal oficial de la NASA TV, donde suelen compartirse eventos astronómicos relevantes.

¡Apaga luces y mira arriba! El C/2025 R3 no regresa en 20 mil años, según datos de la NASA/JPL; ¿ya lo viste? ¿Desde dónde cazas cometas?

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