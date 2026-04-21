¡No te lo pierdas! El cometa C/2025 R3 pasa HOY a su distancia mínima a la Tierra; así puedes verlo EN VIVO

El cometa C/2025 R3, alcanza su perihelio según datos del NASA/JPL Horizons System, por lo que podría ser visible a simple vista en el hemisferio norte. Este visitante, apodado "Gran Caza", de 400 millones de kilómetros promete brillo comparable a la Luna llena, según reportes de la International Comet Quarterly y promete ser uno de los espectáculos celestes más brillantes del año, rivalizando con la Luna llena según los primeros reportes de algunos astrónomos aficionados.

¿Dónde y cuándo ver el cometa C/2025 R3 EN VIVO?

Se estima que el cometa C/2025 R3 se registre el denominado “pico máximo”, momento clave durante su máxima aproximación a la Tierra, cuando alcanzará su mayor brillo y visibilidad. Especialistas señalan que podrá observarse principalmente en las primeras horas antes del amanecer o justo después del atardecer, dependiendo de la ubicación geográfica. Aunque la visibilidad exacta puede variar, se espera que en México haya condiciones favorables si el cielo está despejado.

Atardecer: Oeste-noroeste, 20-30° sobre horizonte (Stellarium v0.22.0)

Mejor hora: 19:30-21:00 (CST) post-crepúsculo astronómico

Duración: Visible hasta mayo 2026 (Minor Planet Center).

This is an image of Comet C/2025 R3 (PanSTARRS) that I took from the Cupola on the @Space_Station. I was originally taking some photos looking for meteors from the Lyrid and saw the tail of the comet! It was almost blocked in my view by the base of the Canadarm2 robotic arm, but… pic.twitter.com/z1ctSTNow3 — Chris Williams (@Astro_ChrisW) April 21, 2026

¿Dónde ver al cometa C/2025 R3? Ubicaciones ideales para ver al “Gran Caza” en México

Valle de México: Cerro de la Estrella, Ajusco



Baja California: Valle de Guadalupe



Puebla: Volcán Malinche (3 mil 800 msnm).

El cometa C/2025 R3 es una bola difusa verdosa con cola (más brillante que Júpiter). De hecho desde la NASA Small-Body Database confirma vaporización intensa a 1.2 UA del Sol; por lo que será óptimo para ver con binoculares 10x50.

¿Por qué es especial el cometa C/2025 R3?

Descubierto julio 2025 por PanSTARRS Telescope (Hawái), su órbita hiperbólica sugiere origen interestelar, mientras que la British Astronomical Association reporta un "brillo explosivo" post-perihelio.

HEADS UP! ☄️Comet PanSTARRS is getting brighter and you could see it with binoculars and even the naked eye during the main event Friday morning and into the weekend! Look east about 90 minutes before sunrise. The comet is currently making its first appearance in our inner solar… pic.twitter.com/0jrAztrZ8L — Matt Devitt (@MattDevittWX) April 16, 2026

¡Más cerca de la Tierra! Aquí puedes ver EN VIVO el paso del cometa C/2025 R3

Si no tienes acceso a telescopios o a algunas zonas con baja contaminación lumínica, existen alternativas para no perderte el evento. Diversos observatorios y plataformas digitales transmitirán el fenómeno en línea, incluyendo el canal oficial de la NASA TV, donde suelen compartirse eventos astronómicos relevantes.

The Virtual Telescope Project



COSMOS4K YouTube.

¡Apaga luces y mira arriba! El C/2025 R3 no regresa en 20 mil años, según datos de la NASA/JPL; ¿ya lo viste? ¿Desde dónde cazas cometas?

