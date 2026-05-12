“Que siempre no": El calendario escolar 2025-2026 no se modificará

Atención, mamás y papás, que dijo mi mamá que siempre no… Se ha anunciado de manera ahora sí oficial. Esperemos que el fin del ciclo escolar sí será hasta el 15 de julio, como estaba previsto inicialmente en el calendario escolar 2025-2026.

Pero más allá del anuncio, que me parece lo más sensato, habrá que decir algo que les quede muy claro, señores: con los niños no, con la educación de nuestros hijos no. No es trueque, no es carta de negociación, no está en juego.

Y no sólo eso, nos deben una explicación, desmentir o argumentar sus dichos. Porque si realmente creen que las aulas se abren las últimas semanas del ciclo escolar sin propósito pedagógico, híjole… tendrían que ponerse a trabajar y hacer ajustes. ¿No creen? Porque es algo que ustedes así lo han permitido. Ustedes son los culpables.

Debate por calor en escuelas y condiciones educativas

Si realmente creen que el calor está insoportable para que los niños estudien, entonces tendrían que ponerse a trabajar y acondicionar las escuelas. Todas deberían tener instalaciones dignas.

Si estaban reconociendo que el sistema educativo y su Nueva Escuela Mexicana es una basura, es porque hasta ahí lo han llevado ustedes, consecuentando faltas, regalando becas, manteniendo a “ninis” y justificando reprobados y la falta de compromiso.