Fechas confirmadas y calendario completo de pago de la Pensión IMSS 2026; ¿hay aumento?

Si recibes la Pensión IMSS 2026 , esta información es clave. El Instituto Mexicano del Seguro Social ya publicó el calendario oficial de pagos, con las fechas exactas en las que se realizará el depósito mensual durante todo el año. Conocer el calendario y las fechas te permite planear gastos, evitar confusiones y verificar que tu pensión llegue puntualmente a tu cuenta bancaria.

De acuerdo con el IMSS, el depósito de la Pensión IMSS 2026 se realizará, como es habitual, el primer día hábil de cada mes, directamente en la cuenta registrada por la persona pensionada.

Calendario de pago de Pensiones IMSS 2025

Estas son las fechas confirmadas del calendario de la Pensión IMSS 2026 :



Enero: viernes 2

Febrero: martes 3

Marzo: lunes 2

Abril: miércoles 1

Mayo: lunes 4

Junio: lunes 1

Julio: miércoles 1

Agosto: lunes 3

Septiembre: martes 1

Octubre: jueves 1

Noviembre: lunes 2

Diciembre: martes 1

Este calendario aplica para todas las personas que reciben la Pensión IMSS 2026 mediante depósito bancario.

¿Habrá aumento de la Pensión IMSS en 2026?

Una de las dudas más frecuentes sobre la Pensión IMSS 2026 es si habrá incremento en el monto. La respuesta es sí, pero depende del tipo de pensión.

Las personas que reciben la Pensión Mínima Garantizada verán reflejado un aumento, ya que esta se actualiza conforme al salario mínimo general, el cual tuvo un incremento del 13 por ciento a partir del 1 de enero de 2026. Este ajuste suele verse reflejado en el pago de febrero, de acuerdo con la Ley del Seguro Social.

En el caso de quienes reciben pensiones superiores al mínimo, el ajuste anual se calcula con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) y también se aplica en febrero.

¿Cómo sé si me puedo pensionar en el IMSS?

Para acceder a la Pensión IMSS 2026, es necesario contar con mil 250 semanas cotizadas. Este dato se puede consultar fácilmente en línea solicitando la Constancia de Semanas Cotizadas .

Solo necesitas:



CURP

Número de Seguridad Social (NSS)

Correo electrónico

El trámite es gratuito y te permite confirmar si cumples con los requisitos para pensionarte y planear tu retiro con mayor certeza.