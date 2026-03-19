Intento de fuga y dinero en efectivo desatan polémica: Así la detención de Marcelo, hijo de Luis Arce, expresidente de Bolivia

Autoridades de Bolivia confirmaron la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce, por su presunta implicación en un caso de lavado de activos. Todo recrudeció luego de un operativo policial que generó un fuerte impacto tranto político, como mediático.

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno de Bolivia, la aprehensión ocurrió luego de una persecución cuando el implicado intentaba darse a la fuga en un vehículo en la ciudad de Santa Cruz.

#Importante 🚨Detienen a uno de los hijos del expresidente Luis Arce por un caso de presunto lavado de dinero.



Los hechos ocurrieron tras una persecución cuando intentaba fugarse en un vehículo.https://t.co/axwViHZ5gY pic.twitter.com/A64xsCJoTc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 19, 2026

Así fue la detención de Marcelo Arce, hijo del expresidente Luis Arce

Autoridades locales señalaron que el operativo del arresto de Marcelo Arce se llevó a cabo en la zona de Equipetrol, una de las áreas más concurridas de Santa Cruz de la Sierra. Según el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, elementos de seguridad interceptaron al sospechoso luego de una persecución, logrando su captura sin que se reportaran heridos.

Durante la revisión, las autoridades encontraron en su poder 16 mil 500 dólares y 40 mil bolivianos en efectivo, lo que levantó sospechas acerca del origen de los recursos.

Tras un seguimiento de inteligencia, la policía captura en Santa Cruz a Marcelo Arce Mosqueira. Será puesto ante la justicia para que responda por el delito de legitimación de ganancias ilícitas.#MinisteriodeGobierno pic.twitter.com/CrC5jWd3EF — Ministerio de Gobierno Bolivia (@mindegobol) March 19, 2026

¿De qué se le acusa exactamente a Marcelo Arce?

Las autoridades bolivianas investigan a Marcelo Arce por un posible caso de lavado de dinero, delito que implica ocultar el origen ilícito de recursos financieros. Hasta el momento, el Ministerio de Gobierno no ha detallado el origen del dinero ni si existen más personas involucradas, pero confirmó que el caso ya está en manos de instancias judiciales.

Expertos legales señalan que este tipo de investigaciones suelen requerir análisis financieros, además de seguimiento de movimientos bancarios, por lo que el proceso podría extenderse.

Dr. Marco Antonio Oviedo: no es una venganza,es justicia #MinisteriodeGobierno pic.twitter.com/0MymxSseEC — Ministerio de Gobierno Bolivia (@mindegobol) March 19, 2026

Detención de Marcelo Arce: Escándalo en la política boliviana

La detención de Marcelo Arce sucede en un contexto político sensible en Bolivia, donde las figuras vinculadas al poder suelen generar atención mediática. Aunque hasta ahora no se ha señalado responsabilidad directa del exmandatario Luis Arce, el caso podría tener repercusiones políticas y sociales, dependiendo del avance de las investigaciones. Las autoridades continúan con las indagatorias para determinar si el dinero incautado está vinculado a actividades ilícitas. Marcelo Arce permanece bajo custodia mientras se define su situación legal.

El Ministerio de Gobierno ha reiterado que el caso será llevado con apego a la ley y que se informará conforme avance la investigación.Analistas coinciden en que la transparencia del proceso será clave para evitar especulaciones y garantizar la confianza pública. La pregunta que surge ahora es: ¿se trata de un caso aislado o destapará una red más amplia de operaciones financieras en Bolivia?