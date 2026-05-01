Donald Trump anuncia aranceles del 25% a autos de la Unión Europea

El presidente Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos aumentará drásticamente los aranceles a la importación de vehículos provenientes de la Unión Europea. La medida, que entrará en vigor la próxima semana, responde a lo que la Casa Blanca califica como un incumplimiento flagrante de los acuerdos comerciales vigentes por parte del bloque europeo.

Golpe al sector automotriz europeo

El mandatario estadounidense detalló que los aranceles aplicados a automóviles y camiones que lleguen a los Estados Unidos desde la Unión Europea se elevarán hasta el 25%.

Según el mensaje oficial, la decisión se basa en el hecho de que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial totalmente pactado entre ambas potencias.

La medida afecta directamente a la industria de transporte, incluyendo específicamente autos y camiones.