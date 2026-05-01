Donald Trump anuncia aranceles del 25% a autos de la Unión Europea
El presidente Donald Trump escala la tensión comercial con Europa al anunciar aranceles del 25% a vehículos importados a partir de la próxima semana.
El presidente Donald Trump anunció este viernes que Estados Unidos aumentará drásticamente los aranceles a la importación de vehículos provenientes de la Unión Europea. La medida, que entrará en vigor la próxima semana, responde a lo que la Casa Blanca califica como un incumplimiento flagrante de los acuerdos comerciales vigentes por parte del bloque europeo.
Golpe al sector automotriz europeo
El mandatario estadounidense detalló que los aranceles aplicados a automóviles y camiones que lleguen a los Estados Unidos desde la Unión Europea se elevarán hasta el 25%.
Según el mensaje oficial, la decisión se basa en el hecho de que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial totalmente pactado entre ambas potencias.
La medida afecta directamente a la industria de transporte, incluyendo específicamente autos y camiones.
Donald Trump anuncia aranceles del 25% a autos de la Unión Europea
¿Quieren evitarlos? Deberán producir en suelo estadounidense
El anuncio presidencial incluye una cláusula condicionante para las automotrices europeas que deseen evitar este gravamen:
El presidente Trump enfatizó que se ha entendido y acordado plenamente que, si las empresas producen sus autos y camiones en plantas dentro de los Estados Unidos, el arancel será de 0%.
La estrategia busca que estas plantas sean operadas por trabajadores estadounidenses.
Inversión Récord y Construcción de Plantas Automotrices
Trump destacó que esta política ya está generando una transformación sin precedentes en la infraestructura industrial del país:
Actualmente se encuentran en construcción múltiples plantas de automóviles y camiones, con una inversión que supera los 100,000 millones de dólares.
El presidente calificó este volumen de inversión como un récord absoluto en la historia de la fabricación de vehículos.
Las nuevas instalaciones abrirán sus puertas pronto, marcando un periodo que el mandatario describió como único en la historia de la nación.