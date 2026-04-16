Operativo en Iztacalco: Descubren a cabecillas de una banda de robo de casas en la CDMX

En un operativo realizado en la alcaldía Iztacalco, fueron detenidos Marcos "N" y Verónica Nayeli "N", quienes son señalados por su presunta relación con delitos de narcomenudeo, extorsión y robo a casa habitación en la Ciudad de México (CDMX).

La intervención se llevó a cabo en un inmueble de la colonia Cuchilla Agrícola Oriental, donde se localizaron sustancias ilícitas listas para su distribución en la capital. Según las investigaciones, los sospechosos estarían vinculados con el robo a una vivienda perpetrado el pasado 13 de febrero en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

Operativo en Iztacalco: Capturan a dos en la colonia Cuchilla Agrícola Oriental

Durante el cumplimiento de la orden de cateo en un predio de la calle Oriente 217, las autoridades localizaron un total de 594 dosis de diversas drogas. El inmueble, que presuntamente servía como centro de almacenamiento y venta, quedó sellado y bajo resguardo policial para continuar con las indagatorias.

De acuerdo con el inventario de lo asegurado, en el sitio se hallaron:



343 dosis de un polvo blanco con características de la cocaína.

de un polvo blanco con características de la cocaína. 140 dosis de un vegetal verde similar a la marihuana.

de un vegetal verde similar a la marihuana. 111 dosis de posible metanfetamina.

Tanto Marcos "N", de 26 años, como Verónica Nayeli "N", de 25 años, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que se determine su situación jurídica.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia para el combate a los delitos de alto impacto, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos Marcos "N" y Verónica Nayeli "N", presuntamente vinculados a un grupo… pic.twitter.com/P0pOw2jEls — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 16, 2026

Antecedentes penales y nexo con robos en la Ciudad de México

La detención de estas personas se originó tras el seguimiento a un robo ocurrido hace dos meses en la alcaldía Gustavo A. Madero. El cruce de información en las bases de datos oficiales reveló que el detenido, Marcos "N", cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2020 por el delito de Extorsión agravada en pandilla.

Las indagatorias apuntan a que los detenidos formaban parte de un grupo delictivo con zona de operación principal en Iztacalco, dedicado al robo de viviendas y a la comercialización de estupefacientes. Los trabajos para identificar a otros posibles integrantes de esta célula continúan por parte de la Fiscalía General de Justicia.

