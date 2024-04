¡Están en Alerta! Droga Zombie preocupa en Baja California

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones emitió una alerta por la localización en un estudio científico de la ‘Droga Zombie', misma que es una mezcla de varios narcóticos en los que está incluida la ‘Xilacina', el cual es un fuerte sedante para uso médico en animales, pero no para consumo humano.

Juan Manuel Quijada, titular de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (CONASAMA) explicó que la investigación realizada detalla que se encontraron trazas de este depresor del sistema nervioso.

“Es precisamente un medicamento de uso veterinario. Actualmente, el hallazgo aún no es un problema, pero justo por eso es que se emitió una alerta, se buscan tomar las medidas necesarias para que esto no se convierta en un problema, entonces es una alerta sanitaria”, explicó.

| Pexels

¿Qué es la ‘Xilacina’ y cuáles son sus efectos?

La ‘Xilacina’ mezclada con fentanilo y heroína, es la combinación mejor conocida como ‘Droga Zombie’ y en al menos dos ciudades del estado de Baja California ya han sido detectadas.

De acuerdo a los expertos, el consumo de dicha sustancia es tan potente que en una sobredosis puede causar una serie de efectos secundarios como son somnolencia, aturdimiento, pérdida del equilibrio, dificultad para caminar, disminución de la coordinación motora, dificultad para hablar, disminución de la velocidad del pensamiento, confusión y acciones irracionales, entre otros.

| Pexels

Por su parte, ciudadanos se mostraron preocupados ante esta situación, por lo que hicieron el llamado a las autoridades a realizar campañas de concientización sobre el peligro del uso de dichas sustancias en general.

“Yo le sugiero a todos los jóvenes de que no la usen, la mera verdad, si es mortal esa droga, no te lleva nada bueno. En la tele han salido reportajes de eso y que ahí quedan, o sea, no es recomendable”, explicó un ciudadano.

Asimismo, esta droga puede provocar a corto y largo plazo efectos preocupantes, de ahí el nombre “Droga Zombie”, pues la piel comienza a tener una serie de afectaciones, aberturas en las fibras musculares, necrosis, úlceras cutáneas, alteraciones mentales permanentes, mismas donde ya se han registrado casos de pérdida de la consciencia de la realidad de forma permanente, fallos renales e infartos.