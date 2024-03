Hallan a cinco hombres y una mujer sin vida en límites de Edomex con Querétaro

Seis personas sin vida fueron localizadas esta mañana a la altura del kilómetro 122 de la carretera federal Panamericana, en el tramo Palmillas-Atlacomulco, en el Estado de México, a seis kilómetros de los límites con el estado de Querétaro y a 500 metros de un retorno sobre esa vialidad.

De acuerdo con información de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), las víctimas son cinco hombres y una mujer, cuyos cuerpos tenían los ojos vendados, presuntamente fueron privadas de la vida a pie de carretera.

Cuando las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y acudieron al punto se percataron además que las personas presentaban heridas por arma de fuego, en tanto, una de ellas tenía mutilación de tres falanges sin que estas se localizaran en el sitio del hallazgo por lo que se presume que la persona fue agredida previamente y en un lugar diferente.

Víctimas no han sido identificadas; investigan si estaban desaparecidas

Las autoridades ya trabajan para determinar cómo las seis personas fueron trasladadas al lugar ya que no se encontraba ningún vehículo en la zona que pudiera estar relacionado con los hechos.

No obstante, los cinco hombres y la mujer no han sido identificados y no portaban credenciales que pudieran ayudar a saber los nombres de las víctimas.

Luego de los hechos, se investiga si las personas encontradas muertas pudieran tener alguna relación con el hallazgo que hicieron autoridades de Querétaro, de una camioneta con impactos de bala localizada el día de ayer en la carretera Portezuelo-Palmillas, comunidad de Puerta de Palmillas en el municipio de San Juan del Río de esa entidad.

La fiscalía mexiquense ha establecido contacto con la Fiscalía General del Estado de Querétaro y la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo para conocer si cuentan con reporte de personas desaparecidas que coincidan con la media filiación de los cuerpos.

La FGJEM también informó que se solicitará la colaboración de autoridades de otro estado-sin precisar cuál-para el esclarecimiento de los hechos.