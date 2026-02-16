¿Momento de comprar? El dólar se frena por feriado en EU: Precio HOY 16 de febrero

Arrancamos la semana este lunes 16 de febrero con una jornada mixta en los mercados financieros. Mientras las bolsas tradicionales operan con "freno de mano" debido a los feriados del Día de los Presidentes en Estados Unidos y el Año Nuevo Lunar en Asia, el mercado de criptomonedas no descansa y muestra movimientos importantes para el precio del dólar.

La actividad en dólares y petróleo se mantiene moderada, pero para quienes cruzan la frontera o invierten en activos digitales, hay datos clave que revisar hoy.

Precio del dólar hoy lunes 16 de febrero de 2026 en Banco Azteca

Aunque es día inhábil en EE.UU., Banco Azteca mantiene sus operaciones en ventanilla en México.



Dólar Americano: Compra: $15.90 | Venta: $17.79

Compra: | Venta: Euro: Compra: $18.95 | Venta: $21.84

Compra: | Venta: Dólar Canadiense: Compra: $11.65 | Venta: $12.84

Compra: | Venta: Plata Libertad: Compra: $1,266.00 | Venta: $1,466.00

Recuerda que las sucursales abren de 9:00 a.m. a 9:00 p.m. los 365 días del año.

Precio del dólar en Tijuana HOY lunes 16 de febrero

Cruzar la frontera implica tomar decisiones rápidas, y el precio del dólar HOY lunes 16 de febrero en Tijuana es un dato vital si necesitas pagar, cambiar efectivo o comprar antes de pasar a Estados Unidos.

Durante la jornada, el dólar se mueve alrededor de los $17.16 pesos a la venta en casas de cambio de Tijuana, aunque este monto puede variar según el establecimiento, la zona y la hora. Por ello, comparar precios antes de cambiar sigue siendo la clave para no pagar de más en la frontera.

¿Cuánto vale un Bitcoin HOY en México?

Mientras Bitcoin y el mercado cripto enfrentaron una semana de alta presión, con caídas que lo llevaron hasta la zona de los 60 mil dólares, el dinero no salió del ecosistema; solo se movió hacia refugios temporales como las stablecoins, cuya capitalización alcanzó un récord de 310 mil millones de dólares.

Este contexto explica el rebote de hoy. Bitcoin inició la jornada cotizando en 68 mil 342 dólares por unidad, lo que en México equivale a aproximadamente 1 millón 173 mil 517 pesos, una referencia clave para quienes siguen el mercado o evalúan una operación de entrada.

El petróleo baja levemente ante diálogo EU-Irán

En el sector energético, el precio del crudo cede terreno mientras los inversionistas analizan las próximas conversaciones entre Washington y Teherán para reducir tensiones, sumado a la expectativa de mayor suministro por parte de la OPEP+.

