Crisis en el IMSS: Pacientes duermen en el piso del Hospital General Regional 2 en CDMX

Un video de apenas siete segundos exhibe la cruda realidad del sistema de salud pública. Las imágenes resultan devastadoras: al menos cuatro pacientes del IMSS descansan directamente sobre el piso, uno en una banca, otro en un sillón y uno más con la cámara en mano para documentar la tragedia, todo en el Hospital General Regional Número 2 (HGR 2), en la Ciudad de México (CDMX).

Al inicio, los reportes en redes sociales señalaron al Hospital General Número 32; sin embargo, el propio Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió un comunicado para desmentir esa versión y confirmó que el colapso ocurrió en las instalaciones del Hospital General Regional Número 2 de la capital del país.

En su mensaje oficial, las autoridades justifican que las escenas corresponden a finales de febrero, etapa en la cual el centro médico registró una “alta demanda”. Con esta declaración, el Instituto reconoció su incapacidad para atender a los enfermos cuando el flujo de ingresos aumenta.

Hospital del IMSS al límite en CDMX...



Videos muestran pacientes durmiendo en el piso y salas de urgencias saturadas en el Hospital General Regional No. 2 del IMSS.



Algunos pacientes aseguran que han tenido que esperar hasta dos semanas para cirugías por fracturas debido a la… pic.twitter.com/YQ5ts4Wl3p — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 16, 2026

¿Qué está pasando en el Hospital Regional 2 del IMSS, en CDMX?

El infierno no es un caso aislado por saturación temporal. Una paciente anónima consultada por Azteca Noticias confirmó que el abandono persistió todo el mes. Ella sufrió un accidente de trabajo el 14 de febrero.

“Me pasaron a rayos equis y me dicen que tengo una fractura en el dedo... no hay muchas camillas y lo que yo logré ver ese día pues sí hubo mucha gente, de hecho las personas estaban hasta acostadas en el piso”.

Permaneció 24 horas en una banca de la sala de espera. Al final, los médicos no la operaron. Fue el 15 de febrero cuando recibió el alta médica por falta de espacio en quirófano con la instrucción de regresar tres días después. La intervención quirúrgica ocurrió hasta el 26 de febrero. ¡Pasó 13 días con el dedo roto!

Crisis en el IMSS CDMX: Cartones en el piso para soportar el dolor

La crisis en el HGR 2 arrastra meses de negligencia institucional. Casandra Chavarría, otra paciente afectada, documentó escenas similares en enero pasado, cuando requería cirugía en el pie derecho y permaneció siete días en urgencias.

“Me encontré con una sala llena de personas... con pies, brazos, cuello, cadera fracturadas, en sillas. Una señora de a lado me dijo: ‘pues ya nos vamos a acostar, ¿no?’. Sacó su cartoncito, lo puso en el piso y se acostó".

En los videos que Casandra captó con su teléfono, las personas enfermas abarrotan cada rincón del área médica. “Había gente de la tercera edad sentada en sillas... yo escuchaba cómo se quejaban de dolor”, relató la joven.

Hoy, 16 de marzo de 2026, la sala de espera de urgencias en este hospital luce nuevamente al límite. La atención de los capitalinos pende de un hilo y, en cualquier momento, el servicio podría colapsar otra vez frente a la inacción de las autoridades de salud.