Fuerza Regida cancela show en Tijuana por amenazas del CJNG, ¿qué dijo la agrupación?

¡Al igual que Peso Pluma! Fuerza Regida canceló su presentación en Tijuana, Baja California, después de recibir presuntas amenazas que atentaban contra la vida de los integrantes de la agrupación y su equipo de trabajo, ¿por qué?

A solo unos días de la presentación de Fuerza Regida en el Estadio Caliente de Tijuana, Baja California, la banda de música regional mexicano decidió suspender el show que tenía previsto para el próximo viernes 6 de octubre por "razones fuera de su alcance".

La cancelación de su concierto se da luego de la aparición de una presunta "narcomanta" en las que se señalaba directamente a sus integrantes: “Esto es para ustedes, put*s de Fuerza Regida: les vamos a dar en su madre el día 6 de octubre en TJ (Tijuana), será su última presentación de su per...a vida”.

El mensaje, que fue desplegado en un puente ubicado sobre la Vía Rápida Oriente, en la colonia Buenavista, Distrito Mesa, se encontraba firmado a nombre del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por lo que horas después de su aparición, la agrupación emitió el siguiente comunicado:

"Evento En Tijuana Cancelado Por Razones Fuera De Nuestro Alcance. Muchas gracias Mi Raza 🇲🇽".

¿Por qué el CJNG amenazó a Fuerza Regida?

Fuerza Regida es un grupo estadounidense de música regional mexicana que nace en 2017 en San Bernardino, California. Desde entonces la banda ha alcanzado éxito en gran parte del país, principalmente con melodías denominadas como "corridos tumbados" enfocados en la cultura del crimen organizado.

Como muestra de ello se encuentra una de sus canciones más famosas, conocida como “Señor Miedo”, en la cual se hace una referencia directa al Cártel Jalisco Nueva Generación y sus integrantes. Específicamente a Ricardo Ruíz Velasco, conocido como “El Doble R”. La melodía contiene estrofas, como:



“Mi grupo elite guerreando, en los monstruos blindados, los drones con C4 y con los antiaéreos, siempre estaremos listos conquistando el terreno, orgullo de Jalisco”.

“Vieran cómo extraño a mi padre, mi hermano. Se encuentran en el cielo, a diario los recuerdo”.

“Siempre estoy a la orden del señorón Don Mencho, y también de sus hijos”.

“Mi equipo está que tienta, trocas todo terreno, se mira la clica… Los muchachos que traigo, civiles militares también rancheros”.

Aunque una de las canciones más controversiales de la banda es una versión inédita que vio la luz a través de diversas plataformas de redes sociales con las siglas "CJNG", en la cual se habla de un personaje anónimo que ha cambiado el rumbo de su vida debido a “el mundo de la mafia”.