Gafas inteligentes que muestran subtítulos; la IA revolucionan la vida de personas sordas

La Inteligencia Artificial vuelve a demostrar su impacto social con una innovación que promete revolucionar a la comunicación de las personas sordas y con dificultades auditivas. Se trata de gafas inteligentes con subtítulos en tiempo real,

Durante una demostración en Londres, personas sordas y usuarios de aparatos auditivos probaron la nueva versión de “XRAI Glass”, una tecnología que convierte el audio ambiental en texto mediante IA, permitiendo seguir conversaciones sin depender de lectura labial, ni intérpretes de lengua de señas.

¿Cómo funcionan las gafas con subtítulos en tiempo real?

Las XRAI Glass utilizan un sistema de reconocimiento de voz impulsado por Inteligencia Artificial , que capta el sonido del entorno y que prácticamente de manera instantánea lo convierte en texto. Según Jack Bloomfield, responsable de marketing de “XRAI Inc.”, el sistema combina motores avanzados de subtitulado de Microsoft, AWS y Deepgram, lo que las convierte en una de las plataformas más rápidas y precisas del mundo.

“El reto es que todo ocurra en tiempo real. Incluso unos segundos de retraso dificultan seguir una conversación”, explica Bloomfield.

There’s nothing quite like a first reaction. ❤️



Every time someone tries our captioning glasses, it reminds us why we do this.



— XRAI Glass (@XRAIGlass) November 29, 2025

“Me hace sentir segura”: usuarios destacan impacto emocional al usar gafas inteligentes

La chef de televisión Yvonne Cobb, quien es sorda, describió la experiencia como liberadora: “Me hace sentir segura. Es como tener un respaldo”, afirmó mientras leía las frases proyectadas frente a ella.

Otros usuarios de las gafas inteligentes señalaron que les resultan especialmente útiles en lugares ruidosos, como bares, eventos deportivos o en reuniones familiares, donde incluso los mejores aparatos auditivos fallan.

¡Puente global! Gafas inteligentes con traducción en más de 300 idiomas

Además del subtitulado, las gafas ofrecen traducción automática en más de 300 idiomas, lo que permite conversaciones entre personas que no comparten el mismo idioma. Esto ha abierto nuevas posibilidades para familias, eventos empresariales, teatros y conferencias. XRAI ya ha implementado esta tecnología en eventos corporativos y funciones teatrales, con lo que se elimina la necesidad de presentaciones especiales con subtítulos.

¡Una idea nacida de una historia familiar! La tecnología surgió cuando el fundador de XRAI, Dan Scarfe, notó que su abuelo, pese a usar audífonos de alta gama, solo se involucraba plenamente cuando activaban los subtítulos del televisor. La pregunta fue sencilla pero poderosa: “¿por qué no poner subtítulos al mundo?”

¿Cuánto cuestan las gafas inteligentes de XRAI?

El modelo más reciente, “XRAI AR2”, tiene un precio aproximado de 699 libras esterlinas (unos 935 dólares), equivalentes a unos 17 mil pesos y también puede utilizarse en teléfonos, tabletas y computadoras; ¿estamos frente a una tecnología que redefinirá la inclusión y hará de la comunicación un derecho verdaderamente universal? La Inteligencia Artificial parece estar dando un paso decisivo hacia ese futuro.

