La forma de visitar las instalaciones de Google totalmente gratis si vas a Santa Clara por el Super Bowl 2026

Si ya tienes tus boletos o estás planeando tu viaje al Super Bowl 2026 en el Levi's Stadium de Santa Clara, hay una parada obligatoria en tu itinerario que no te costará ni un centavo. A solo unos minutos del estadio, en la vecina ciudad de Mountain View, se encuentra el corazón tecnológico de Silicon Valley: el cuartel general de Google .

Lejos de ser un campus cerrado y secreto, la compañía ha abierto un espacio diseñado específicamente para el público: el Google Visitor Experience. Aquí te contamos cómo aprovechar esta oportunidad única.

¿Cómo hacer una visita a Google en California?

Visitar la sede de Google solía requerir conocer a un empleado que te diera un recorrido, pero eso ha cambiado con la inauguración del centro de visitantes en Mountain View. Para asistir, no necesitas reservación previa ni pagar entrada; el acceso es totalmente público y gratuito.

El centro está ubicado en la zona de oficinas principales de la compañía. Simplemente, debes dirigirte al Google Visitor Experience en Mountain View (puedes ponerlo así en tu GPS). Es un destino diseñado para conectar a la comunidad local y a los turistas con la cultura de la empresa, ofreciendo desde arte y comida hasta tecnología de punta. Para verificar horarios especiales durante la semana del Super Bowl, puedes consultar el sitio oficial https://visit.withgoogle.com/ antes de ir.

¿Qué se puede hacer en la Google Visitor Experience?

Este espacio no es solo una tienda de regalos; es un complejo con cinco actividades principales diseñadas para que vivas la experiencia "Google" por un día:



Explora el "Huddle" y sus eventos: Este es un espacio comunitario diseñado para la conexión. Aquí se organizan talleres, eventos educativos y programas de temporada. Es el lugar ideal para aprender algo nuevo o simplemente disfrutar del ambiente, que a menudo incluye música en vivo Ruta de arte interactivo: Si buscas la foto perfecta para Instagram, este es el lugar. El campus cuenta con seis instalaciones de arte interactivas facilitadas por el famoso Proyecto Burning Man, además de murales de artistas locales residentes. Obras como "Halo", "Go" y "The Orb" rinden homenaje a la innovación y la creatividad. Comer en el Café @ Mountain View: Por primera vez, puedes comer en una cafetería oficial de Google abierta al público. El menú ofrece platillos con ingredientes de temporada y locales, enfocados en la sostenibilidad. Es la oportunidad de probar la famosa comida de Google, sabiendo que la operación está diseñada para reducir residuos y conservar energía. Compras locales en la Pop-Up Shop: Para apoyar a la economía de la zona, Google habilitó un espacio comercial donde artesanos y pequeños empresarios de San José y alrededores venden sus productos. Es el sitio ideal para comprar un recuerdo único y apoyar el comercio Tecnología en la Google Store: Por supuesto, no puedes irte sin probar lo último en tecnología. En la tienda oficial, diseñada con "gabinetes de curiosidades", puedes interactuar con los dispositivos más recientes, como los teléfonos Pixel, relojes Pixel Watch y tabletas. Además, hay mercancía exclusiva de la marca que solo se consigue ahí.

Otras cosas para hacer en California si vas al Super Bowl 2026

Aprovechando que estarás en el corazón de Silicon Valley y muy cerca de la Bahía, aquí hay otras actividades imperdibles para complementar tu viaje deportivo:



Visita el Apple Park Visitor Center: Ubicado en Cupertino, a muy corta distancia de Santa Clara, es la contraparte de Apple. Tiene una terraza con vista al famoso edificio en forma de anillo, una cafetería y una tienda con productos exclusivos.

Computer History Museum: También en Mountain View, este museo es la meca para los amantes de la tecnología

Santana Row en San José: Si buscas ambiente nocturno, cenas de lujo y compras de alta gama antes del partido, este es el distrito comercial más popular de la zona.

Escapada a San Francisco: Santa Clara está a menos de una hora de San Francisco. Puedes cruzar el Golden Gate, visitar la prisión de Alcatraz o pasear por el muelle de Fisherman's Wharf para completar tu experiencia californiana.

Ahora conoces cómo puedes visitar las oficinas de Google en tu viaje, ¡no te lo puedes perder!