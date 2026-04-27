¡Ojo capitalinos! Metro CDMX anuncia horario especial para el 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo no es un día cualquiera en México. La conmemoración del Día del Trabajo implica descanso obligatorio para millones de personas y, como cada año, también trae ajustes en los servicios clave de la ciudad. Uno de ellos es el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro CDMX, que operará con horario especial en toda la capital.

Si planeas moverte por la Ciudad de México, ya sea para pasear, trabajar o simplemente evitar quedarte encerrado en casa, hay información que te conviene tener clara desde ahora.

Horario especial en el Metro CDMX por Día del Trabajo

De acuerdo con el aviso oficial del STC, el Metro CDMX funcionará con horario de día festivo, es decir, abrirá a las 07:00 de la mañana y cerrará a las 24:00 horas.

Esto representa un cambio importante respecto a los días laborales habituales, cuando el servicio comienza desde las 05:00 horas. En otras palabras, habrá un retraso de dos horas en la apertura, algo que puede complicar la logística de quienes sí trabajarán ese día.

La recomendación es sencilla pero clave: organiza tus traslados con anticipación, especialmente si necesitas llegar temprano a tu destino. No es menor, considerando que el 1 de mayo, aunque es feriado, no detiene por completo la actividad en la ciudad.

#AvisoMetro: Con motivo del Día del Trabajo, el viernes 1 de mayo de 2026 el servicio operará con horario de día festivo: de 07:00 a 24:00 horas.



Ese día estará vigente tu bici viaja en Metro durante todo el horario de servicio; toma en cuenta las siguientes medidas de seguridad… pic.twitter.com/DEYtVo7aEr — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

¿Bicicletas pueden viajar en Metro el 1 de mayo?

Además del ajuste en horarios, el STC activará el programa “Tu bici viaja en Metro”, lo que permitirá el acceso con bicicletas durante toda la jornada.

Este beneficio es especialmente útil para quienes buscan alternativas de movilidad más flexibles o para aquellos que planean recorrer distancias más largas combinando transporte público y bici.

Eso sí, no todo es carta abierta: se pide a los usuarios respetar las normas básicas de convivencia dentro de los vagones, evitar horas de mayor afluencia y cuidar la seguridad tanto propia como de los demás pasajeros.