El error que podría costarte miles de pesos este 29 de mayo por no respetar el Hoy No Circula

Aunque la semana está por terminar, el programa Hoy No Circula sigue aplicándose con normalidad este viernes 29 de mayo en la Ciudad de México y varios municipios del Estado de México. Por eso, antes de sacar el auto conviene revisar el calendario para evitar multas o incluso que el vehículo termine en el corralón.

La medida ambiental se mantiene activa desde las 5:00 de la mañana y hasta las 10:00 de la noche, horario en el que algunos automovilistas deberán dejar el coche en casa.

¿Qué autos no circulan este viernes 29 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial del programa, este viernes no pueden circular los vehículos con las siguientes características:



Engomado azul

Terminación de placas 9 y 0

Holograma 1 y 2

La restricción aplica tanto en la Ciudad de México como en municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.

Calendario del Hoy No Circula|Sedema

Los vehículos que sí pueden circular

No todos los automovilistas tienen restricciones este viernes. Los autos que pueden transitar sin problema son:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público

Vehículos de emergencia

Autos conducidos por personas con discapacidad que cuenten con permiso autorizado

En estos casos, la circulación está permitida durante todo el día.

Municipios del Edomex donde aplica el Hoy No Circula

El programa también opera en distintas zonas metropolitanas del Estado de México. Algunos de los municipios donde sí aplica son:



Ecatepec

Naucalpan

Tlalnepantla

Nezahualcóyotl

Atizapán de Zaragoza

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Toluca

Las autoridades ambientales mantienen operativos y vigilancia para detectar vehículos que incumplan con las restricciones.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Ignorar el programa puede salir caro. Las sanciones económicas van de 20 a 30 UMAs, por lo que la multa puede superar los 3 mil pesos dependiendo del caso.

Además, los agentes de tránsito pueden enviar el vehículo al corralón, lo que aumenta todavía más el gasto por arrastre y resguardo.

Por eso, si planeas salir este viernes 29 de mayo, lo mejor es revisar placas, holograma y engomado antes de arrancar el auto.

