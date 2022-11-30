Avala INE multas a partidos políticos por más de 670 millones de pesos

Ciudad de México. EL INE avaló multas por 673 millones de pesos a los partidos políticos tras una revisión a sus informes de ingresos y gastos durante 2021.

En la sesión se informó que le más sancionado fue Morena con multas por 323 millones de pesos, casi el 50 por ciento del total de las multas. Le siguió el PT con 74 millones de pesos, el PRI con 54 millones, el PAN con 52 millones en multas y el verde con 48 millones. Además del PRD, PES, MC y Fuerza por México, que fueron sancionados con multas entre el millón y los 36 millones de pesos.

#BoletínINE 📝 | Sanciona INE a #PartidosPolíticos nacionales y locales por irregularidades en informes de ingresos y gastos del ejercicio 2021. https://t.co/xKs05YVUhA pic.twitter.com/Y5vy0z8loH — @INEMexico (@INEMexico) November 30, 2022

Los partidos locales fueron sancionados con 33 millones pos las irregularidades en sus informes de gasto ordinario.

EL representante de Morena, Eurípides Flores, reprochó al consejo general una severidad artera contra su partido mientras había una clara benevolencia a favor del PRI.

“Nada más hay que recordar el caso del PRI, las arteras violaciones a las reglas de fiscalización que se revelaron en los audios difundidos en redes sociales del presidente de ese partido de Alito Moreno”, acusó el morenista.

Por su parte la representante del PAN, Marisol Vargas, solicitó al INE no desista para auditar los gastos que se hace para “pagar acarreos”.

