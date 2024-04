¿Lo sabías? Este es el origen del apellido Chertorivski

Ya es época de elecciones y en México están en juego más de mil cargos, desde la presidencia hasta las gubernaturas, por esto es importante que los ciudadanos conozcan a sus candidatos, de esta forma formarán un mejor criterio al momento de emitir el voto el 2 de junio.

En el caso de Salomón Chertorivski hay un caso peculiar y es precisamente su apellido el que ha generado múltiples opiniones sobre qué significa y el origen que tiene, pues no es muy recurrente. Por eso te contamos todo sobre el candidato de MC.

¿Quién es Salomón Chertorivski?

Antes de conocer el origen del apellido de Chertorivski, es importante adentrarnos en su historia, el representante de Movimiento Ciudadano (MC), nació en la Ciudad de México el 28 de septiembre de 1974, esto a pesar de tener familiares originarios de Polonia y Ucrania.

Desde joven siempre mostró un amor inmenso por el estudio, y fue en el Instituto Tecnológico de México (ITAM), donde obtuvo una licenciatura y una maestría en Economía. Más tarde tuvo una maestría en Políticas Públicas por parte de la icónica universidad de Harvard.

En 2006, se unió al equipo del entonces presidente Felipe Calderón, lo hizo como director general de Diconsa, para septiembre de 2011 se volvió secretario de Salud de la CDMX,

De 2012 a 2017, se desempeñó como Secretario de Desarrollo Económico cuando Miguel Ángel Mancera era jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

La primera vez que intentó convertirse en jefe de Gobierno de la capital fue en 2018, cuando se registró como aspirante con la coalición PRD, PAN y MC; sin embargo, no fue elegido por los partidos, dándole la oportunidad a Alejandra Barrales. Ahora vuelve a luchar por la Ciudad de México frente a Santiago Taboada y Clara Brugada.

Hoy tenemos dos partidos decisivos: primero el del Necaxa que juega su pase a la liguilla contra el Monterrey y después el de Máynez Presidente contra la vieja política. ¡Este domingo se va poner bueno, vamos por la victoria! pic.twitter.com/6pTsShtOq4 — Salomón Chertorivski (@Chertorivski) April 28, 2024

¿Cuál es el origen del apellido de Chertorivski?

El origen del apellido Chertorivski se remonta a la realiza polaca, de acuerdo con lo dicho por el candidato presidencial, quien detalló que a raíz de la Primera Guerra Mundial decidieron migrar a México.

“Los Chertorivski eran de Ucrania. Es un apellido de la realeza polaca y me decía alguien: ‘No, pues ustedes son herederos’. No, no, no, mis abuelos toman el apellido en la escapada (...) Era la época de la Revolución Rusa, de la Primera Guerra Mundial, y ahí empieza su éxodo. Ahora sí que no era tomar un avión y ya nos fuimos. Mi familia llega a principios de los 20 a México”, dijo.