Jorge Medina y Josi Cuén van por su primera residencia en el Auditorio Nacional

Jorge Medina y Josi Cuén visualizan el 2026 como un año clave para consolidar su proyecto conjunto y llevar su música a nuevos escenarios dentro y fuera del continente americano.

El dúo confirmó que regresará a la Ciudad de México para ofrecer una serie de conciertos en uno de los recintos más emblemáticos del país, como parte de una apuesta que busca convertir la capital en punto estratégico de su crecimiento artístico.

Además de su presencia en México, ambos artistas no descartan ampliar su alcance hacia Sudamérica e incluso Europa, en una etapa que describen como de expansión y consolidación internacional.

Una residencia en el Coloso de Reforma

Tal como lo anunciaron a finales de 2025, el Auditorio Nacional los recibirá en septiembre próximo con cuatro fechas programadas hasta el momento, aunque la intención es ampliar el calendario.

Jorge Medina expresó su entusiasmo ante la posibilidad de convertir la serie de conciertos en una residencia formal en la capital del país.

“Claro que yo quiero treinta fechas… yo quiero vivir aquí. Imagínate qué hermoso que venga gente de Nicaragua, de Argentina, de Chile y que vengan a este lugar. Hay que hablar bonito de la CDMX y del país… México tiene muchas cosas”, comentó el cantante.

La idea, explicó, es que el recinto no solo sea sede de presentaciones, sino punto de encuentro para seguidores de distintas partes del continente.

2026, un año de expansión internacional

Por su parte, Josi Cuén señaló que el 2026 podría traer nuevas satisfacciones para el proyecto que iniciaron juntos hace dos años.

“Estoy seguro que el 2026 nos va a traer satisfacciones nuevas como la residencia aquí en la Ciudad de México y cosas más grandes como Sudamérica, Europa… la música está viajando demasiado rápido y nos están escuchando por todos lados”, afirmó.

Además de las presentaciones en vivo, ambos trabajan en colaboraciones con artistas consolidados del regional mexicano y nuevas voces que buscan incursionar en el género.

Josi describió esta etapa como un periodo intenso pero enriquecedor:

“Todo lo que ha pasado estos dos años ha sido muchas emociones, estrés, compromiso, adrenalina… pero también muchas satisfacciones”.

La salud de Josi Cuén y una pausa necesaria

Sin embargo, el ritmo de trabajo también ha pasado factura.

Desde diciembre, el desgaste físico y laboral afectó la condición de las cuerdas vocales de Josi Cuén, quien confirmó que deberá someterse a una cirugía el próximo 25 de febrero.

El procedimiento, explicó el cantante, es ambulatorio y con láser, con una duración aproximada de diez minutos.

“Terminamos la gira y creí que porque íbamos a descansar en diciembre me iba a recuperar, pero no he podido… no es nada invasivo”, detalló.

Tras la intervención, deberá guardar reposo y mantenerse en recuperación alrededor de tres semanas.

Un proyecto que sigue creciendo

A pesar de la pausa obligada por motivos de salud, Jorge Medina y Josi Cuén mantienen firme su intención de continuar con la expansión del proyecto.

La residencia en la Ciudad de México podría marcar un nuevo capítulo en su trayectoria conjunta, mientras exploran oportunidades en otros países donde su música continúa ganando audiencia.

El 2026, aseguran, será un año decisivo para consolidar su presencia en escenarios internacionales.