La reforma electoral y los mecanismos de accountability

Ver para creer. Hace unos días, el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, Pablo Gómez Álvarez, se pronunció sobre la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

¿UN INE AL SERVICIO DEL GOBIERNO?

Sin pelos en la lengua y en perjuicio de su pasado de lucha, Gómez Álvarez explicó a los medios de comunicación que el INE no debería contar con la autonomía reconocida en la Constitución desde 1996 .

Pablo Gómez Álvarez:

“Yo siempre he sido opuesto a utilizar la palabra autonomía. Autonomía quiere decir quien se da su propio derecho… ¡Su propia ley!

Una universidad, por ejemplo, (…) las universidades deberían tener, por decreto legislativo, (…) capacidad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas.

Los órganos administrativos no son eso (…) deben tener plena independencia en sus resoluciones, deben ser imparciales, deben conservar la legalidad y la certeza. Son muchas cosas.

Yo empecé en esto desde la Comisión Federal Electoral, he visto pasar mucha agua por debajo de esos puentes”.

¡Fuera máscaras!



Pablo Gómez afirma que un órgano administrativo como el INE no puede ser autónomo



3 TIPOS DE ACCOUNTABILITY

En el mejor de los casos, Gómez Álvarez olvidó la importancia de instituciones de rendición de cuentas o accountability cuya función está destinada a establecer límites a los abusos del poder.

Sobre esto último, el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, describió tres tipos de mecanismos de accountability para evitar el ejercicio desproporcionado del poder público:

Mecanismos verticales: por medio de elecciones regulares y justas; Mecanismos horizontales: a través de instituciones (como el INE); y, Mecanismos sociales: mediante la presión de grupos de la sociedad.

El INE forma parte de los mecanismos horizontales de rendición de cuentas o accountability diseñados para evitar los abusos del poder.

VIVIR LO SUFICIENTE PARA CONVERTIRTE EN VILLANO

Hoy el histórico líder del movimiento estudiantil, preso político de la década de los setenta y quien ha sido en innumerables ocasiones diputados de las minorías, es el ejemplo más reciente de la frase lapidaria del poeta José Emilio Pacheco:

“Ya somos todo aquello

contra lo que luchamos a los veinte años”

— “Antiguos compañeros se reúnen” en Al Margen (1976)

Gómez Álvarez vivió lo suficiente para convertirse en el presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral o, lo que es lo mismo, un priista rancio de los tiempos del Partido Hegemónico… el villano de una novela que, sin lugar a dudas, afectará a todos los mexicanos.

En fin, el PRI reformó más.