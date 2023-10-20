VIDEO: Maluma anuncia que será papá y muestra el embarazo de su pareja, Susy Gómez

Los fans de Maluma están de fiesta, pues luego de un mar de rumores sobre su situación sentimental con Susy Gómez, finalmente confirmó que se convertirán en padres el próximo año y lo anunció a través de un video musical, el cual muestra fragmentos de su relación y el momento en el que ve el primer ultrasonido con su pareja.

Hace apenas unas semanas, el nombre de Maluma trascendió por la especulación de que se había comprometido con la arquitecta colombiana, motivo por el que salió a desmentir los hechos en sus redes sociales, mismo medio donde terminó dando la gran noticia a través del emotivo videoclip.

El video se llama "Procura" y forma parte de su último álbum "Don Juan". En redes lo presumió bajo la descripción de "nuestra historia de amor" y lo estrenó durante su concierto en la ciudad de Washington D.C., en Estados Unidos, donde afirmó que estaba feliz de compartirlo con todos sus fans, con quienes tiene bastante comunicación en sus cuentas personales.

"Procura" es el video musical de Maluma donde anunció que será papá

Procura es el video musical de Maluma donde anunció que será papá|Youtube/Maluma

Entre lágrimas, Maluma vio el embarazo de Susy y juntos apreciaron a la pequeña criatura; sin embargo, no muchos imaginaban que este sería el desenlace del conmovedor video, pues empezó con una serie de clips de su relación como novios e incluso muchos de sus fans esperaban, ahora sí, que terminara con el anuncio de su compromiso.

Maluma tendrá una hija con Susy Gómez, su pareja colombiana

Una de las partes favoritas de los fans fue el final del video musical, pues en lo alto de uno de los edificios más famosos de Nueva York, tuvo su fiesta de revelación de género, donde Juan Luis se paró junto a Susy Gómez y festejaron con mucha alegría el momento en el que los papeles salieron en color rosa.

De esta manera confirmaron que, el cantante de 29 años y su pareja arquitecta tendrán una hija que se espera nazca el próximo año, por lo que será su primer bebé y un cambio radical en su vida, justo después de estrenar su sexto álbum de estudio.

