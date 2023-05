“Así lo habría querido Julián Figueroa": Maribel Guardia habla sobre su regreso a los escenarios (VIDEO)

La actriz y cantante, Maribel Guardia, regresó a los escenarios luego de sufrir la perdida de su hijo el pasado domingo 9 de abril de 2023. A prácticamente dos semanas de haber enterrado a Julian Figueroa, la también bailarina dijo que su retorno se da porque sabe que así lo habría querido “su pequeño”.

En palabras de Maribel Guardia, su vuelta a los escenarios y actividades cotidianas se dio después de que durante uno de los rosarios de Julián Figueroa, la actriz recibiera ‘un abrazo de luz por parte de su hijo'; “Lo vi lleno de luz, con una sonrisa increíble, me abrazo y cuando me abrazo sentí toda la luz y la felicidad que él sentía”.

La también cantante narró que esa fue la forma en la que su hijo intentó decirle que se encontraba bien, lo que también transformó el sentido de su dolor, porque esta vez es una tristeza diferente.

Respecto al proceso de duelo que vive su familia, expresó que continuará protegiendo a su nieto durante esta difícil etapa, manteniendo alejado de los medios comunicación.

“Estoy segura de que Imelda se volverá a casar, porque es muy joven y muy bella, pero siempre voy a estar cerca de ella y mi nieto para protegerlo”, expresó Maribel al destacar que siempre continuara a lado de la familia de Julián.

Julián Figueroa, hijo de Joan Sebastian y Maribel Guardia, murió el domingo 9 de abril

“Estoy bien y tengo que continuar con mi vida, no le temo a la muerte": Maribel Guardia

Maribel Guardia agradeció al público, así como a medios de comunicación y periodistas, por todo el amor que ha recibido luego de esta difícil etapa, mismo que se ha visto reflejado en el envío de arreglos florales o comentarios a través de redes sociales.

El otro día me metí a redes sociales, es que había 16 mil comentarios, estaba yo en la madrugada y empecé a contestar y tanta gente que ha perdido un hijo como yo que me hizo sentir, que algunos les conteste porque tenía que hacerlo para que no se sintieran tan solas y tan mal, pero bueno Maribel Guardia

La actriz y cantante apuntó que se encuentra en plenas condiciones de salud, por lo que debe continuar con su vida, tal y como lo hubiera querido su hijo; “eso le habría gustado verme bien, verme entera y ese regalo que me dio ese abrazo de luz que me dio me traspaso mi tristeza a otro lugar, ahora ya no le tengo miedo a la muerte”.

Finalmente, añadió que en este momento Julián Figueroa se encuentra en un sitio mucho mejor, en un espacio en el que puede ser feliz y cuidar de todos los suyos, tal como siempre lo hizo en vida.

Así recibió el público a Maribel Guardia durante obra de teatro

En la primera presentación de la obra de Maribel Guardia, a solo 15 días de la muerte de su hijo, el público recibió a la actriz con una increíble ovación que la conmovió hasta las lágrimas.

Fue entre gritos y aplauso de apoyo que la obra de “Lagunilla Mi Barrio” se encontró marcada como el regreso a los escenarios de la actriz después de la difícil perdida.

Maribel Guardia volvió a los escenarios en su papel de ‘Lancha’, argumentando que el día de hoy ya no le teme a la muerte y este episodio la ha hecho más fuerte; “ahora sé que Julián está en un lugar mejor”.