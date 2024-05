“Se fue la pantera”: Eduin Caz sufre robo millonario tras concierto

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, sufrió de un robo millonario tras un concierto la noche del viernes 10 de mayo de 2024 en el Frost Bank Center, ubicado en San Antonio, Texas, en Estados Unidos.

El cantante de “Ya supérame” denunció el robo en sus historias de Instagram, donde se le ve comiendo lo que parece una hamburguesa, mientras va a bordo de un vehículo.

¿Qué le pasó a Eduin Caz?

El vocalista de Grupo Firme contó en sus historias de Instagram la forma en la que ocurrió el robo en Estados Unidos y pidió ayuda a las autoridades de ese país, ya que cuenta con videos y pistas de los ladrones.

“El día de ayer saliendo del evento, tres camionetas me robaron mis maletas con mis joyas y todo. Maldita delincuencia, ni modo. Este mensaje es para todas las autoridades de San Antonio, Texas, que ojalá me ayuden, tengo videos, cuáles fueron los carros, tengo muchas pruebas y espero ahora sí hagan algo porque fue un dineral lo que se me robó”, dijo.

Agradeció que cuando ocurrió el robo, ni él ni sus familiares cercanos se encontraban presentes. “Pero lo único bueno es que yo no estaba en la camioneta, ni mi mamá ni mi tía, que era lo que más me preocupaba”

Más tarde en otras historias de Instagram, aclaró que no le robaron la cadena gruesa que ha mostrado en sus videos y redes sociales. Y dijo que hasta suerte tienen los delincuentes, ya que con ella podría haberlos localizado.

“Familia, la cadena gruesa, esa no me la robaron. Esa se salvó. Que si se la hubieran llevado doy con ellos porque esa tiene GPS, hijos de su puta madre”, dijo.

¿Qué le robaron a Eduin Caz?

En sus videos, el vocalista de Grupo Firme señala que le robaron joyas, sin aclarar o dar más detalles. Fue hasta que publicó dos fotografías cuando se supo que le robaron dos relojes.

¿Cuánto valen los relojes robados de Eduin Caz?

Uno de ellos es un Hublot Spirit Of Big Bang Sapphire Rainbow Edición Limitada. Solo se fabricaron 50 en todo el mundo y el precio se trata con la empresa directamente, aunque en algunas páginas lo venden por más de un millón de pesos.

El otro es un Richard Mille RM010 Esqueleto de Oro Rosa, que también es vendido en más de un millón de pesos. En sus historias, el cantante pidió a los ladrones que se los vendan a él porque tienen un valor sentimental y no tanto por el valor monetario.

“Este era uno. Te extrañaré vaquero. Es más, véndanmelo a mí mismo. Lo van a malbaratar porque no tienen su título”, dijo. “Se fue la pantera. Te extrañaré. Repito, véndanmelos a mí. Es más el valor sentimental. Adiós mi RM”, agregó.