¿Qué estaciones del Metro están cerradas? Avance lento en línea 2
Anticipa tu salida y mantente informado sobre el avance del Metro de CDMX hoy viernes 19 de junio
Consulta con Azteca Noticias las actualizaciones EN VIVO del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro CDMX, te mantenemos informado sobre las estaciones cerradas, los avances en cada línea y los retrasos que ocurren durante el día para que no llegues tarde a tu destino hoy viernes 19 de junio de 2026.
Recuerda que las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que recorre desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.
¿Qué estaciones están cerradas y qué líneas avanzan lento hoy viernes 19 de junio
Tren en revisión en línea 7
Con dirección a Barranca del Muerto, se retira un tren para revisión, se presentan retrasos por el momento.
Largos tiempos de espera en Línea 1
Usuarios reportan retrasos en la llegada del convoy.
La línea 1 está lenta muy llena en cualquier estación pic.twitter.com/5604yiCQ0s— Jugo de fruta (@david_roquer) June 19, 2026
Alta afluencia en Pantitlán
Largos tiempos de espera y filas para ingresar al convoy en la estación Pantitlán de la Línea 5.
Avance lento en Línea 6
Usuarios reportan que el avance en dirección el Rosario es lenta.
Avance lento en línea 3
Usuarios reportan retrasos con dirección a Indios Verdes. Hay alta afluencia, anticipa tu salida.