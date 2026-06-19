¿Qué estaciones del Metro están cerradas? Avance lento en línea 2

Consulta con Azteca Noticias las actualizaciones EN VIVO del Sistema de Transporte Colectivo (STC) del Metro CDMX, te mantenemos informado sobre las estaciones cerradas, los avances en cada línea y los retrasos que ocurren durante el día para que no llegues tarde a tu destino hoy viernes 19 de junio de 2026.

Recuerda que las estaciones Zócalo y Chabacano de la Línea 2, que recorre desde Tasqueña hasta Cuatro Caminos, permanecen cerradas hasta nuevo aviso.