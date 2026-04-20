Metro CDMX en vivo hoy 20 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?
Inicio de semana en CDMX. Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita sorpresas.
Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu trayecto al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 20 de abril de 2026.
¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?
De acuerdo con información oficial y reportes de usuarios, al menos seis líneas del Metro presentan demoras importantes:
Línea 1: retrasos de hasta 15 minutos
Línea 3: demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad
Línea 8: demoras de más de 10 minutos
Línea 9: retrasos superiores a 10 minutos
Línea A: retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados
Línea B: esperas de 10 a 15 minutos, con reportes de trenes detenidos entre estaciones
El Metro CDMX informó que trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”; sin embargo, los tiempos de espera continúan afectando a los usuarios en plena hora pico.
Metro CDMX en vivo hoy 20 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?
Cuidado con tus pertenencias, no obstruyas el cierre de puertas
Un descuido puede provocar demoras y accidentes.
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 20, 2026
Se agiliza la circulación de los trenes en la Línea A, tras retirar unas llaves que obstruían el mecanismo de puertas de un tren.
Te recordamos cuidar tus pertenencias al ingresar a los andenes y permitir el libre cierre de puertas.
Obstruirlas afecta el… pic.twitter.com/H8xaGfpnOo
Líneas 1,2,7,8,9 y 12 presentan mucha afluencia
Sal con tiempo porque las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B
#MetroAlMomento— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 20, 2026
Las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B presentan afluencia de moderada a alta con avance continuo. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio.
Las Líneas 3 y A registran afluencia alta, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y… pic.twitter.com/NGqqfxReCX
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Estaciones San Antonio Abad y Auditorio permanecen cerradas
Anticipa tu salida si estas son las estaciones más cercanas a ti.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) April 20, 2026
Recuerda que las estaciones Auditorio de la Línea 7 y San Antonio Abad de la Línea 2, permanecen cerradas hasta nuevo aviso por trabajos de rehabilitación, por lo que no hay ascenso ni descenso de personas usuarias.
La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2,… pic.twitter.com/YJSBYH5f1S