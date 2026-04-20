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Metro CDMX en vivo hoy 20 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?

Inicio de semana en CDMX. Antes de salir de casa, consulta cómo va el avance de trenes en la red del Metro y evita sorpresas.

Metro CDMX

Escrito por: Amparo Castañeda

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu trayecto al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 20 de abril de 2026.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con información oficial y reportes de usuarios, al menos seis líneas del Metro presentan demoras importantes:

Línea 1: retrasos de hasta 15 minutos

Línea 3: demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad

Línea 8: demoras de más de 10 minutos

Línea 9: retrasos superiores a 10 minutos

Línea A: retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados

Línea B: esperas de 10 a 15 minutos, con reportes de trenes detenidos entre estaciones

El Metro CDMX informó que trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”; sin embargo, los tiempos de espera continúan afectando a los usuarios en plena hora pico.

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Cuidado con tus pertenencias, no obstruyas el cierre de puertas

Un descuido puede provocar demoras y accidentes.

Líneas 1,2,7,8,9 y 12 presentan mucha afluencia

Sal con tiempo porque las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B

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Estaciones San Antonio Abad y Auditorio permanecen cerradas

Anticipa tu salida si estas son las estaciones más cercanas a ti.

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