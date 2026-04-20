Metro CDMX en vivo hoy 20 de abril: ¿Cómo va el avance de trenes y qué líneas tienen fallas?

Azteca Noticias te ofrece el seguimiento EN VIVO, minuto a minuto, del avance de trenes en el Metro CDMX, para que puedas anticipar tu trayecto al utilizar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este lunes 20 de abril de 2026.

¿Qué líneas del Metro CDMX presentan retrasos hoy?

De acuerdo con información oficial y reportes de usuarios, al menos seis líneas del Metro presentan demoras importantes:

Línea 1: retrasos de hasta 15 minutos

Línea 3: demoras de 10 a 15 minutos, especialmente en dirección Universidad

Línea 8: demoras de más de 10 minutos

Línea 9: retrasos superiores a 10 minutos

Línea A: retrasos de 10 a 15 minutos; alta afluencia y andenes saturados

Línea B: esperas de 10 a 15 minutos, con reportes de trenes detenidos entre estaciones

El Metro CDMX informó que trabaja para “agilizar la circulación y la salida de los trenes desde las terminales”; sin embargo, los tiempos de espera continúan afectando a los usuarios en plena hora pico.