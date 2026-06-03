¡Se volvió a mover la CDMX! Microsismo sacude la alcaldía Álvaro Obregón

La tarde de este miércoles 3 de junio, un microsismo en CDMX volvió a llamar la atención de habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, a pesar de que el movimiento tuvo una magnitud baja, varias personas reportaron haberlo percibido con claridad, lo que rápidamente generó reacciones y comentarios en redes sociales.

De acuerdo con los primeros reportes, el evento alcanzó una magnitud de 2 y ocurrió dentro de la propia capital del país. Debido a sus características, la alerta sísmica no fue activada, una situación que suele repetirse cuando se trata de movimientos de este tipo.

Microsismo en Álvaro Obregón fue perceptible en distintos puntos

A diferencia de los terremotos que se originan a cientos de kilómetros de la Ciudad de México, los microsismos suelen ocurrir muy cerca de las zonas habitadas y a poca profundidad. Esa combinación provoca que, pese a registrar magnitudes reducidas, muchas personas experimenten una sensación repentina de vibración o un ligero sacudimiento.

En colonias de Álvaro Obregón, algunos vecinos señalaron haber sentido un movimiento breve pero evidente. Otros incluso afirmaron escuchar un estruendo previo o simultáneo al fenómeno, una característica que ha sido reportada en eventos similares registrados en años recientes en la zona poniente de la capital.

SISMO Magnitud 2.0 Loc. ÁLVARO OBREGON, CDMX 03/06/26 15:38:51 Lat 19.37 Lon -99.24 Pf 3 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 3, 2026

¿Por qué no sonó la alerta sísmica?

Una de las dudas más frecuentes tras este tipo de movimientos es la ausencia de la alerta sísmica. Sin embargo, el sistema fue diseñado para detectar sismos de mayor magnitud que se generan a una distancia suficiente para ofrecer segundos de anticipación a la población.

Cuando el epicentro se localiza dentro de la propia Ciudad de México o en áreas muy cercanas, el tiempo entre la detección y la llegada de las ondas sísmicas resulta prácticamente inexistente. Por esa razón, aunque el movimiento pueda sentirse con fuerza en algunos puntos, la alerta no se activa.

Alcaldías de CDMX con registro de microsismos

Especialistas han explicado que los microsismos forman parte de la actividad geológica natural del Valle de México. En los últimos años, alcaldías como Álvaro Obregón, Benito Juárez y Miguel Hidalgo han registrado diversos eventos de baja magnitud que han sido percibidos por la población.

Si bien estos movimientos generalmente no representan daños estructurales importantes, sí funcionan como un recordatorio sobre la importancia de la prevención. Las autoridades recomiendan mantener identificadas las rutas de evacuación, conocer las zonas de menor riesgo dentro de casa o el trabajo y mantenerse informados a través de fuentes oficiales.