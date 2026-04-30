El nuevo significado de Morena: ¿Movimiento Recaudador Narcopolítico?

La acusación de Estados Unidos a Rubén Rocha Moya por narcotráfico provocó un auténtico terremoto en Morena, quienes fieles a su costumbre, salieron a defender al gobernador de Sinaloa, a pesar de los múltiples señalamientos de nexos con el Cártel de Sinaloa y “Los Chapitos”.

Este nuevo respaldo al presunto narcopolítico, que va en sintonía con el “no estás sólo” que entonaron otros miembros del partido cuando “El Mayo" Zambada lo señaló en su carta, provoca la siguiente reflexión.

La opinión de Leo Arriaga tras el escándalo de Rocha Moya y la protección de Morena

Desde Hechos AM, tenemos una propuesta ética, pero sobre todo ciudadana, para el partido en el poder. Les pedimos: no lo desechen, platíquenlo con calma ahora que va a ser su Asamblea Nacional. De verdad, júntense; es una idea nada más para cambiarle el nombre a esta asociación política. A ver, empezar de cero, pero ya con la honestidad de frente.

Por cierto, se va a seguir llamando Morena, no se preocupen. Aquí les damos tres opciones; adelante con las imágenes:



Morena: Movimiento Recaudador Narcopolítico.

Movimiento Recaudador Narcopolítico. Morena: Motivo de Rechazo Nacional.

Motivo de Rechazo Nacional. Morena: Monopolio de Retórica Narrativa.

La desesperanza de México es real y es preocupante que la seguridad nacional esté hoy secuestrada por el crimen organizado y sus aliados.

Como les decía, este domingo 3 de mayo tienen Asamblea Nacional. Habrá que discutirlo. Ojalá, ojalá de verdad, después de los ‘jijijís’ y ‘jajajás’, se dejen de tonterías y recuerden, hoy más que nunca, su lema: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo de México.