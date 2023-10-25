Luis Pérez Pons, voz oficial de ‘Don Cangrejo’, en ‘Bob Esponja’ murió a los 72 años

¡El mundo del doblaje en América Latina se encuentra de luto! La tarde de este 24 de octubre, se anunció la muerte de Luis Pérez Pons, quien era reconocido por interpretar la voz oficial de ‘Don Cangrejo’, en la serie de ‘Bob Esponja’.

El actor de doblaje y locutor, famoso por interpretar la voz de ‘Don Cangrejo’, murió a los 72 años de edad, según confirmaron sus excompañeros de trabajo, como el actor, Luis Carreño, quien hizo el doblaje oficial del personaje de ‘Bob Esponja’.

Hoy el doblaje Venezolano pierde a una de sus voces más características, un ser humano fuera de serie , entrañable amigo y compañero, mi jefe eterno ( Don Cangrejo) QEPD mi querido Luis Perez Pons 🙏🏻 pic.twitter.com/17JseXG1r4 — Luis Carreño (@luiscarreno1) October 24, 2023

¿De qué murió Luis Pérez Pons?

Hasta el momento no se ha dado a conocer la causa de muerte oficial de Luis Pérez Pons; sin embargo, se conoce que hace unos días el mismo actor de doblaje y locutor compartió un mensaje de que se sentía “aquejado de salud”.

Fue el pasado 19 de octubre, cuando el actor de doblaje compartió en sus redes sociales que se encontraba celebrando su cumpleaños número 72, pero por ciertas complicaciones de salud, se mantendría alejado de su cuenta de Instagram. En el comunicado, Pérez Pons no brindó más detalles sobre su estado.

“Estoy muy agradecido con Dios por todas las demostraciones recibidas en mi cumpleaños de parte de cada uno de ustedes. En estos momentos estoy aquejado de salud, por lo que estaré ausente de mis redes y así recobrar fuerzas para pronto estar con ustedes”, escribió en su última publicación de Instagram.

Lamentamos informar el sensible fallecimiento del gran actor de doblaje y locutor Luis Pérez Pons a sus 72 años de edad. Mandamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas del gremio. Descanse en paz y siempre la recordaremos en sus increíbles interpretaciones 🕊️ pic.twitter.com/yaSutrizHd — ALDA Awards (@alda_awards) October 24, 2023

No solo era famoso por interpretar al dueño del “Crustáceo Cascarudo”

Pérez Pons no solo era reconocido por dar voz al tacaño dueño del “Crustáceo Cascarudo”, sino que también es famoso por doblar a la máxima figura de Marvel, Stan Lee, en producciones como “Stan Lee: Con gran poder”, además del especial Superhumanos de History Channel, en las apariciones del escritor y editor de cómics cuyos materiales fueron doblados en Venezuela.

Otros de sus personajes recurrentes eran el experto Mark en “El precio de la historia” o Abuelo Cerdito en Peppa Pig.