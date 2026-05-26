NASA acelera regreso a la Luna: Blue Origin y Astrobotic liderarán misiones rumbo a una base permanente

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) acaba de anunciar su nuevo paso hacia su ambiciosos objetivo de establecer una base y presencia permanente en la Luna. Hoy la agencia espacial confirmó detalles acerca de tres misiones importantes de su Programa Moon Base.

En este nuevo proyecto se buscarám enviar carga científica, tecnológica y vehiculos especializados rumbo al polo sur de la Luna para antes de que termine este 2026. Con este anuncio de la NASA tambien se involucra a empresas privadas entre las que se destacan Blue Origin y Astrobotic, con lo que se consolida la creciente colaboración entre la industria espacial comercial y la exploración de la Luna de la NASA.

Así será la primera misión de la NASA a la Luna en 2026

La primera de las tres misiones estará a cargo de la compañía fundada por Jeff Bezos, es decir, Blue Origin. Esta empresa utilizará le módulo de “alunizaje” Mark I Endurance, cuyo lanzamiento se encuentra programado, de manera tentativa, para el otoño de 2026.

Conforme al anuncio de hoy, la NASA explicó que las cargas científicas seran enviadas al polo sur de la Luna, una región que es considerada como estratégica ante la posible existencia de hielo de agua, además de recursos útiles para futuras misiones tripuladas.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, aseguró que el objetivo principal es el de reducir riesgos para futuros astronautas, además de probar tecnologías que resultan fundamentales para la exploración del satélite natural de la Tierra.

LIVE: We're sharing the latest updates on @NASAMoonBase, our lunar habitat where astronauts will work and live. https://t.co/7oWZYx0GYx — NASA (@NASA) May 26, 2026

¿Qué otras misiones llegarán a la superficie de la Luna?

La segunda misión de la NASA será desarrollada por Astrobotic utilizando el módulo de aterrizaje Griffin, que fue diseñado para transportar carga pesada hasta la superficie lunar. Posteriormente, una tercera misión llevará instrumentos y tecnología seleccionados mediante convocatorias abiertas, además de proyectos desarrollados en colaboración con socios internacionales.

Conforme a la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, estas operaciones se encuentran previstas para entes de finalizar 2026, lo que marcaría uno de los periodos de mayor actividad lunar en décadas.

Introducing Astrolab’s Crewed Lunar Vehicle (CLV-1), chosen by @NASA to transport crew across the lunar surface and support the construction of a permanent lunar base.



Adapted from our FLEX rover architecture reflecting NASA’s revised approach to lunar surface mobility, CLV-1 is… pic.twitter.com/bS08GHbeZX — Astrolab (@Astrolab_Space) May 26, 2026

¿Qué papel tendrá el vehículo lunar de Blue Origin?

Uno de los anuncios más relevantes de este día fue la selección de la compañía de Jeff Bezos para participar en la entrega del primer Lunar Terrain Vehicle (LTV), un vehículo diseñado para desplazarse sobre ls superficie de la Luna.

Carlos García-Galán, ejecutivo del programa Moon Base, felicitó públicamente a la empresa, además de que destacó que este vehículo será clave para futuras operaciones científicas y misiones tripuladas.

El desarrollo del LTV forma parte de la estrategia de la NASA para construir una base permanente en la Luna como preparación para futuras misiones hacia Marte.

The next chapter of lunar exploration is taking shape.



Next week, we are announcing our first steps towards surface capabilities and mobility. Preparation for the first Moon Base is well underway. https://t.co/5u3ZjuXUso — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) May 20, 2026

El regreso a la Luna entra en una nueva etapa

Las nuevas misiones reflejan cómo la exploración espacial entra en una fase mucho más ambiciosa y justo en donde la Luna se convierte nuevamente en un objetivo prioritario para las principales potencias tecnológicas del mundo