Compras de último minuto en Nochebuena: mexicanos abarrotan mercados
Mexicanos abarrotan mercados en Nochebuena para compras de última hora. Desde ingredientes para la cena hasta regalos, la tradición de dejar todo para el final.
¡La tradición mexicana de las compras navideñas de último minuto sigue más viva que nunca! Esta Nochebuena , los mercados y plazas comerciales se vivieron abarrotados de personas en busca de los ingredientes finales para la cena o los regalos de Santa que faltaban.
Compras de pánico en Navidad
¡Esta noche es Nochebuena! Y muchos dejaron las compras hasta el último momento, como Ana Karen, que corrió al mercado a comprar todo para el pavo.
“¡Ay! ¿Cómo que el último día? Pues casi la mayoría cobra a esta hora y pues tienen que ver qué van a hacer y todo, ¿no? Igual que yo, mire, apenas voy a hacer mi pavito que mi papá me regaló”, dijo Ana Karen, compró de último momento.
Unos por trabajo, otros por falta de tiempo, pero mercados y plazas comerciales se llenaron de personas que buscaban desesperadas los últimos ingredientes de la cena y otros tantos, los regalos de Santa.
Entre prisas, últimos ingredientes y regalos de Santa, mercados y calles se llenaron de gente corriendo de un lado a otro.
“Tuvimos unos temas familiares que tuvimos que cubrir, nos quitó un poquito de tiempo y por eso estamos haciendo estas compras de pánico”, dijo Andrés Figueroa, compró todo para su cena.
“¡El mero 24! Es que a veces por las cuestiones del trabajo es complicado, pero, pues aquí estamos cumpliendo con la familia. Y además no hay donde estacionarse, hay que esperarse un poco, pero así es, todo lo que se hace rápido, así es, son los costos que tiene”, dijo Lizbeth Román, compró de último momento.
¡Así es! En calles aledañas ya no cabía un carro más y para pasar, hasta de reversa, se tuvieron que echar, la cosa era conseguir todo lo que hacía falta.
“El trabajo, las actividades, practico gimnasio, natación, entonces apenas me abrí un tiempo para venir para acá”, mencionó Ernesto Calixto, compró regalos de último momento.
“Si, que nos prevengamos con más tiempo, jajaja porque si es una locura dejarlo todo al último”, dijo Irma, compradora de última hora.
Ventas de locos en temporada navideña
Los marchantes estuvieron a full y reconocen que por las prisas, aumenta la venta de productos. “Estos días pasados hubo un poquito de venta, pero hoy se está viendo, desde ayer, que, pero es por eso porque como buen mexicano hasta el último dejamos todo”, dijo Héctor Hernández, marchante.
"Días como estos, Navidad, año nuevo, el 14 de febrero, cualquier día está lleno”, dijo José García, comprador de última hora.
Con prisas o sin prisas, corriendo o con calma, lo importante es que esta Navidad, la unidad y el cariño esté en la casa de todos los mexicanos.