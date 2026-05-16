Nubes arcoíris: qué son, cómo se forman y en qué lugares son más comunes

Las nubes arcoíris, o nubes iridiscentes, son un fenómeno poco común que destaca por sus colores brillantes en el cielo. Su aparición depende de condiciones atmosféricas específicas, por lo que no se observan con frecuencia. A continuación, te explicamos de forma clara qué son, cómo se forman y en si existen lugares específicos para verlas.

¿Qué son y cómo se forman las nubes iridiscentes?

Las nubes arcoíris, también conocidas como nubes iridiscentes, se originan por un fenómeno llamado iridiscencia nubosa.

Este efecto suele presentarse en nubes como altocúmulos, cirrocúmulos, lenticulares y cirros, cuando la luz del sol interactúa con ellas.

A diferencia del arcoíris tradicional, que se forma por la refracción de la luz en gotas de lluvia, en este caso ocurre un proceso de difracción: pequeñas gotas de agua o cristales de hielo dispersan la luz solar y generan los colores visibles.

Para que este fenómeno se produzca, las nubes deben ser delgadas y estar compuestas por partículas de tamaño similar, lo que permite que la luz incida de manera uniforme.

Por ello, la iridiscencia es relativamente rara y suele observarse en nubes semitransparentes o en formación, donde las condiciones son más favorables para que aparezcan estos tonos multicolores.

¿Cuáles son los mejores lugares para ver las nubes arcoíris?

Las nubes arcoíris o iridiscentes pueden aparecer en distintas partes del mundo, pero son más frecuentes en regiones donde se forman nubes altas y delgadas de manera constante. Esto ocurre, sobre todo, en zonas con atmósferas estables y presencia habitual de nubes como cirros, altocúmulos o lenticulares.

Suelen observarse con mayor frecuencia en áreas montañosas, donde el aire en movimiento favorece la formación de nubes lenticulares, así como en regiones templadas y frías donde predominan las nubes altas.

También pueden verse en cualquier lugar, incluido México, cuando las condiciones son adecuadas, especialmente al amanecer o atardecer, cuando el sol está en un ángulo que facilita la dispersión de la luz.

En general, no dependen tanto de un lugar específico, sino de que coincidan factores como nubes delgadas, partículas de tamaño uniforme y una posición adecuada del sol.