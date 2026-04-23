Nueva Reforma Judicial: Necedad y... Corrección

Más de uno sabe que el expresidente López Obrador es un terco y necio… Y no lo digo yo, que no doy paso sin huarache, lo dicen sus colaboradores, las canciones e, incluso, el mismo Andrés Manuel.

Esa cualidad 100% obradorista lo ha llevado a sitios importantes, como la presidencia de la república después de varios intentos fallidos con diferentes partidos políticos.

Pero también lo ha llevado a la línea de fuego en más de una ocasión; un ejemplo de esto es la controvertida Reforma Judicial del 15 de septiembre de 2024.

NECEDAD: REFORMA POR LA FUERZA

Plan “A”

El 28 de abril de 2022 el entonces presidente López Obrador envió una iniciativa de reforma constitucional que contempló por primera vez la elección de personas juzgadoras.

Sin embargo, la falta de acuerdos en la Cámara de Diputados terminó por sepultar las aspiraciones del presidente y la iniciativa se atoró en el proceso legislativo y no alcanzó el requisito de mayoría calificada para su aprobación.

Plan “B”

Fiel a la cualidad que lo distingue, AMLO impulsó el famoso Plan “B” que el 22 de febrero de 2023 fue aprobado en lo general y particular por el Pleno del Senado de la República.

✅ Con 72 votos a favor y 50 en contra, se aprueba, en lo general y en lo particular, el dictamen en materia electoral.



Conoce los resolutivos del proyecto. 👇https://t.co/JRFtXm4KmG pic.twitter.com/ZzVJWdPzwX — Senado de México (@senadomexicano) February 23, 2023

Una serie de reformas a Leyes secundarias (Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Ley General de Partidos Políticos, Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, Ley General de Comunicación Social, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la expedición de una nueva Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral) que no necesitaron mayoría calificada.

Plan “C”

Como era de esperarse, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválido el Plan “B” del presidente que por supuesto no se quedó de brazos cruzados.

El 5 de febrero de 2024, López Obrador regresó a su intento de reforma constitucional apostando todas sus fichas a una victoria aplastante de su sucesora: Claudia Sheinbaum Pardo. Y le salió.

Después de varias trampas al proceso legislativo, como el secuestro de legisladores, supuestas extorsiones y cambios de bando entre los partidos políticos ( ver Caso Yunes Linares ), se aprobó la Reforma Judicial.

CORRECCIÓN: LA REFORMA DE LA REFORMA

La reforma fue un fracaso. Muchas personas llegaron a ocupar cargos jurisdiccionales sin preparación; algunas de ellas, inclusive, permanecen en sus cargos dando pena ajena.

Por lo anterior, legisladores de Morena presentaron este 21 de abril de 2026, una reforma de la Reforma Judicial para corregir los errores que se originaron de la necedad de Andrés Manuel López Obrador.

Esta reforma modifica 10 artículos de la Constitución: 76, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 116 y 122, para hacer énfasis en la profesionalización de los perfiles de las personas juzgadoras e, incluso, regresa al modelo de salas en la SCJN, ahora llamadas “secciones”. ¡Pero qué necesidad!

Lo que mal empieza mal acaba. Hoy los legisladores preparan una nueva reforma para corregir las indolencias de la Reforma Judicial del 2024. ¿Por qué permitimos tanta necedad? ¿Teníamos que pasar por todo esto para regresar al mismo punto?

Bien lo dijo el autor del 18 Brumario de Luis Bonaparte: “La historia ocurre primero como tragedia y después como farsa” y, agregaría, para el caso mexicano, termina como comedia.

En fin, el PRI robó más.