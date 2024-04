“Vacuna universal” sería eficaz frente a todas las cepas de un mismo virus, según estudio

Científicos de la Universidad de California, Riverside (UC Riverside) han desarrollado una nueva estrategia de vacuna basada en ARN que podría ser la clave para una vacuna universal contra cualquier virus.

La vacuna, que se describe en un artículo publicado hoy en Proceedings of the National Academy of Sciences, ha demostrado ser eficaz en ratones contra el virus de Nodamura y podría adaptarse para proteger contra una amplia gama de patógenos, incluidos la influenza y el COVID-19.

Vacuna universal: una solución potencial

La necesidad de una vacuna universal es cada vez más urgente, ya que los virus como la influenza y el COVID-19 continúan mutando y propagándose por todo el mundo. Las vacunas actuales a menudo son específicas para cepas particulares de un virus, lo que requiere que los científicos desarrollen nuevas vacunas cada año para mantenerse al día con las variantes en constante evolución.

La nueva estrategia de vacuna de UC Riverside, desarrollada por el virólogo Rong Hai y el microbiólogo Shouwei Ding, ofrece una solución potencial a este problema. La vacuna se basa en el uso de pequeñas moléculas de ARN silenciadoras (siRNA) para interferir con la replicación viral.

¿Cómo funciona la vacuna universal?

Los virus producen proteínas que bloquean la respuesta de ARNi del huésped, lo que les permite replicarse y propagarse. La vacuna de UC Riverside utiliza un virus mutante debilitado que no puede producir estas proteínas bloqueadoras. Cuando el virus mutante infecta a un huésped, produce ARNi que desencadena la respuesta inmune natural del huésped, eliminando el virus.

Los investigadores probaron la vacuna en ratones mutantes que carecían de células T y B, los componentes clave del sistema inmunológico adaptativo. Con una sola inyección de la vacuna, los ratones estuvieron protegidos de una dosis letal del virus de Nodamura no modificado durante al menos 90 días.

Potencial para bebés y personas inmunodeprimidas

La vacuna de UC Riverside tiene el potencial de ser segura y eficaz para bebés y personas inmunodeprimidas, ya que no depende de una respuesta inmune adaptativa robusta. Esto la convierte en una candidata prometedora para proteger a las poblaciones vulnerables que son más susceptibles a las complicaciones de las enfermedades virales.

Los investigadores de UC Riverside ahora planean utilizar su estrategia de vacuna para desarrollar vacunas contra la influenza y el COVID-19. También están explorando el potencial de la vacuna para proteger contra otros patógenos como el dengue y el SARS.

La nueva estrategia de vacuna de UC Riverside representa un avance significativo en la lucha contra las enfermedades virales. Si se demuestra que es segura y eficaz en humanos, podría convertirse en una herramienta invaluable para proteger a las personas de una amplia gama de patógenos.